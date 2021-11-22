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Абхазия Информ

УСТАНОВКА БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ НА УЛИЦЕ АБАЗИНСКАЯ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

Новости Понедельник, 22 ноября 2021 15:44
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УСТАНОВКА БОРДЮРНЫХ КАМНЕЙ НА УЛИЦЕ АБАЗИНСКАЯ НА СТАДИИ ЗАВЕРШЕНИЯ

Сухум. 22 ноября 2021. Абхазия-Информ. Завершается укладка бордюрных камней на улице Абазинская от Сухумской крепости до улицы Ардзинба. Остальная часть улицы была восстановлена в 2014 году. Бордюрный камень уложен не сплошной линией, а с обустройством парковочных мест.

Как сообщали ранее, на этой улице предусмотрены несколько парковочных мест. «Я очень рада, за столько лет вообще ничего не делалось на нашей улице. И лежнёвки сделали, и канализацию, сейчас бордюры поставили, асфальт будет, очень приятно, мы довольны», – сказала жительница улицы Абазинская Лариса Авакова.

Службы города приступают к укладке бордюрных плит на улице Гулиа. Напоминаем, что на трех центральных улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская – близятся к завершению восстановительные работы по Инвестпрограмме социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 гг. Заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы. В ближайшее время эти улицы будут асфальтированы.

Об этом сообщает сайт столицы.

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