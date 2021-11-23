192 ЗАРАЗИВШИХСЯ И 8 ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ЗА ДВА ДНЯ

Сухум. 22 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 684 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 192 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.