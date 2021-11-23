192 ЗАРАЗИВШИХСЯ И 8 ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ЗА ДВА ДНЯ
Сухум. 22 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 684 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 192 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 57 пациентов, в тяжелом состоянии 17 человек, состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 17, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 66 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ за два дня скончались 6 человек, двое мужчин 70 и 82 лет, и женщины 58, 77, 76 и 59 лет.
В российском военном госпитале умерла женщина 1955 г.р.
В Гагрский ЦРБ умерла женщина 1937 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34121 человек. Зарегистрировано 510 летальных случаев. Выздоровели 27870 человек.