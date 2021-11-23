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Абхазия Информ

КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Новости Вторник, 23 ноября 2021 09:08
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КРАЖА В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками уголовного розыска отдела милиции п. Цандрипш УВД по Гагрскому району раскрыто преступление имущественного характера.

Происшествие имело место в ночь с 12 на 13 ноября текущего года в поселке Цандрипш, когда неустановленным на тот момент лицом, проникшим путём разбития оконного стекла в магазин розничной торговли, была совершена кража табачных изделий, алкогольной продукции и копилки фонда «Доброе дело» с неустановленной суммой денег.

Принятыми оперативно-розыскными мерами установлен и 16 ноября задержан подозреваемый в совершении данного преступления – житель г. Сухум Унанян Гамлет Артурович 2000 г. р., который уже дал признательные показания.

По данному факту следственным отделом УВД по Гагрскому району по ч. 3 ст. 155 УК РА возбуждено уголовное дело, по которому проводится расследование. Гамлет Унян водворен в ИВС.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 23 ноября 2021 09:13

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