ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО

После поступившем 02:20 сигнала из Республиканской больницы по факту огнестрельного ранения гражданина Колбая Роланда Славовича 1975 г.р., ОВД по Сухумскому району был объявлен план-перехват. По тревоге поднят личный состав УВД по г. Сухум, перекрыты посты «Мачара», «Эшера», «Учхоз» и пост «Приморское» Гудаутского района.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в ночь на 21 ноября примерно в 00:00 часов, в с. Нижняя Эшера Сухумского района неизвестными на автомашине марки «Хонда-фит» были произведены выстрелы, по предварительным данным, в Лакербая Тенгиза Мурмановича 1981 г.р.. Впоследствии, при попытке остановить вышеуказанный автомобиль, гражданин Колбая Р. С. – житель села Н. Эшера, получил ранение мягких тканей поясничного отдела и был доставлен в медучреждение, откуда отпущен после оказания медицинской помощи.

В 02:15 в результате ОРМ сотрудниками столичного УВД по ул. Басария в г. Сухум, в районе нефункционирующего здания бывшего «Совмина», была обнаружена сгоревшая автомашина марки «Хонда-фит». Пожар был локализован силами сотрудников МЧС РА. В ходе осмотра сгоревшего автотранспортного средства, сотрудниками милиции обнаружены и изъяты сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны.

По данному факту следственной группой Сухумского РОВД проводятся следственно-оперативные мероприятия. На обращение сотрудников органов внутренних дел к пострадавшей стороне, последние отказались от дачи объяснений по имевшему место инциденту и написать заявление в правоохранительные органы. Очевидцы произошедшего отказываются от дачи свидетельских показаний.

По факту покушения на убийство Лакербая Т. М. прокуратурой Сухумского района проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По материалам предварительного следствия, в ночь на 21 ноября примерно с 23:45 до 00:00, в с. Нижняя Эшера Сухумского района неустановленным лицом было произведено не менее трех выстрелов из огнестрельного оружия в Лакербая Тенгиза Мурмановича 1981 г.р., который направлялся домой из припаркованного во дворе автомобиля по месту своего проживания. По независящим от нападавшего лица обстоятельствам, поскольку Лакербая смог укрыться, последний не смог реализовать свой преступный умысел до конца и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.