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Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Новости Вторник, 23 ноября 2021 09:51
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ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, прокуратурой Гагрского района 21 ноября 2021 года по результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело в отношении Хагуш Омара Ремзиевича по части 1 статьи 29 – статьи 319, ч.ч.2 и 4 статьи 217 и статьи 319 УК Республики Абхазия.

По данным следствия, в период с 14 ноября 2021 года, более точное время следствием не установлено, Кетия Амир Феликсович вступил в преступный сговор с Хагуш Омаром Ремзиевичем на совершение умышленного убийства сотрудников УВД по Гагрскому району – начальника Управления уголовного розыска Шванба Р.В. и его заместителя Читанава А.Л. из мести, в связи с задержанием их общего друга Атейба А.Л., впоследствии покончившего жизнь самоубийством в ИВС УВД по Гагрскому району.

С целью реализации своего преступного умысла нашли орудие преступления, огнестрельное и холодное оружие с боеприпасами – Кетия А.Ф. обрез за №3753 А охотничьего гладкоствольного ружья, снаряженный патронами калибра 16мм и ручную оборонительную гранату Ф-1 с запалом УЗРГМ и Хагуш О.Р. – револьвер без номерных обозначений, снаряженный патронами калибра 9 мм и металлическую заточку, которые незаконно в нарушение Закона РА №5081-с-VI от 30.12.2020г. «Об оружии» приобрели и хранили при неустановленных следствием обстоятельствах.

16 ноября 2021 года примерно в 06:40 из пос. Бзыпта Гагрского района на маршрутном такси направились в город Гагра с целью совершения убийства Читанава А.Л. по месту его проживания, распределив преступные роли между собой. В 07:31 Хагуш О.Р. и Кетия А.Ф., прибыв в город Гагра на пересечении улиц Демерджипа и Кабардинская в пешем порядке, накрыв голову капюшонами, направились по ул.Кабардинская, где в это время на автомашинах марки «Лексус» и «Тойота Краун».

К ним подъехали оперативные сотрудники милиции с целью пресечения спланированного указанными лицами преступления и при попытке их задержания, Кетия А.Ф., действуя умышленно, достал из правого кармана гранату, и, угрожая ее применением, схватившись за кольцо предохранителя стал отступать назад, в это время следовавший за ним Хагуш О.Р. достал имевшееся при нем огнестрельное оружие - барабанный пистолет и также направил в сторону сотрудников милиции, после чего, отойдя к центру проезжей части улицы Демерджипа, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, с целью лишения жизни сотрудников правоохранительных органов произвел не менее трех прицельных выстрелов, однако, промахнувшись, не смог довести свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.

С целью пресечения преступного посягательства, сотрудники милиции произвели ответную стрельбу, в результате которой Кетия А.Ф. получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, а Хагуш О.Р. получил ранение в область левого плечевого сустава.

Расследование и установление всех обстоятельств произошедшего продолжается.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 23 ноября 2021 10:40

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