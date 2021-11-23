ПРИЕМ ДЕЛЕГАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Встреча состоялась в рамках реализации программы формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства стран, являющейся логическим продолжением договора между странами о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года.

Ключевой темой встречи сторон стал вопрос внедрения в стране контрольно-кассовой техники (ККТ) – нового оборудования для произведения расчетов наличными и электронными средствами.

«Наша встреча является развитием программы гармонизации законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации, которая была подписана в ноябре 2020 года высшими руководителями наших стран. В программе сегодняшнего мероприятия утверждены темы, по которым мои коллеги подготовили презентации. Нынешнее развитие в части информатизации и цифрового обеспечения Республики Абхазия оставляет желать лучшего. В этой связи, мы рады встретить сегодня наших коллег. Надеюсь, что наша встреча является началом большой и плодотворной работы», – сказал министр по налогам и сборам Джансух Нанба.

В ходе мероприятия спикеры ознакомили участников делегации с работой ведомства.

В частности, речь шла о структуре Министерства по налогам и сборам, об основных нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность ведомства, налоговой статистике и аналитике по видам налоговых поступлений, по видам экономической деятельности, законодательной основе процесса налогового администрирования НДС, использовании и обслуживании контрольно-кассовых машин (ККМ), администрировании налогов на движимое и недвижимое имущество, учете и регистрации объектов недвижимости, законодательной основе и порядке регистрации налогоплательщиков, о текущем уровне развития информационных технологий МНС и вопросах информационной безопасности.

«Это мой первый приезд в вашу солнечную страну. Наш визит в первую очередь связан с налоговой тематикой. Вы знаете, что у нас есть межведомственный план между двумя государствами, где мы будем оказывать содействие вашему государству. А именно – оказание технической помощи Абхазии по развитию систем администрирования налогов и сборов. Мы приехали достаточно большой делегацией, в числе которых разработчики программных продуктов, методологический состав Федеральной налоговой службы, а также международный блок, который я, в том числе, возглавляю в ФНС», – отметила заместитель руководителя ФНС Юлия Шепелева.

Программа формирования общего социального и экономического пространства между Российской Федерацией и Республикой Абхазия на основе гармонизации законодательства Республики Абхазия и Российской Федерации была принята 12 ноября 2020 года.

В составе делегации в Абхазию также прибыли начальник Управления международного сотрудничества и валютного контроля Елисей Балта, заместитель начальника Управления регистрации и учёта налогоплательщиков Анна Илюшина, начальник отдела Управления международного сотрудничества и валютного контроля Алексей Спица, начальник отдела Управления информационных технологий Екатерина Ульянова, советник Управления налогообложения юридических лиц Александр Аксенов, руководитель Центра налоговой политики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ, доктор экономических наук Миляуша Пинская, ректор Института профессионального образования Юлия Усова, а также заместители руководителя и иные представители Главного научного инновационного внедренческого центра.