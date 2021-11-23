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Абхазия Информ

ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ГАГРА» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА АБХАЗИИ 2021 ГОДА

Новости Вторник, 23 ноября 2021 10:51
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ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ГАГРА» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА АБХАЗИИ 2021 ГОДА

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. Подопечные Тамаза Еник в упорной и зрелищной игре вырвали победу у сухумского «Динамо». Счёт встречи 3:2

В составе ФК «Гагра» отличились Чичба Рашид (первый и третий гол, ставший победным) и Цишба Астамур.

У столичного «Динамо» отличились Гужба Ника и Багателия Аслан.

На 71 минуте матча команда «Гагра» осталась в меньшинстве из-за удаления Чанба Даура.

Лучшим игроком финального матча был признан игрок ФК «Гагра» Чичба Рашид.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 23 ноября 2021 10:53

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