МУЗЕЙ ИМЕНИ НЕСТОРА ЛАКОБА БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН

В своём приветственном слове глава государства сказал: «Интеллигенция внесла весомый вклад в развитие нашей государственности. Наша страна всегда стоит перед необходимостью решения ряда вопросов и задач. Необходима совместная, продуктивная работа. Важно обмениваться и корректировать наши планы сообразно вашим взглядам».

Советник президента по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа обратил внимание руководства страны на уязвимость работы школ, учителей и сферы культуры в период пандемии.

Ректор АГУ Алеко Гварамия подчеркнул, что из-за пандемии возникла необходимость открытия кафедры медицины и биохимии на базе университета, так как повышение авторитета и качества образования АГУ способствует предотвращению миграции молодёжи за пределы страны в поисках образования.

Директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа отметила роль языка в сохранении культуры и самобытности народа. По её словам реклама, вывески и разного рода объявления требуют внимания в этом плане.

Историк Валерий Бигвава предложил учредить список долгожителей Абхазии, отразить их образ жизни и прожитый путь.

Писатель Даур Начкебиа в своём выступлении заявил: «Под наше государство заложена мина замедленного действия – это наша конституция. В нашем государстве не отражена мера определения насилия, из чего следуют перевороты и волнения. Абхазия не сможет пройти путь насилия европейского государства. У нас массовые сходы могут осуществить смещение власти и с каждым подобным событием все меньшее число людей может добиваться смещения власти, прикрываясь идеей «всенародного схода». Необходимо создать правила игры. Определить понятие о «всенародном сходе», иначе это словосочетание имеет спекулятивный характер».

Основной темой обсуждения присутствующих стала необходимость восстановления музея имени Нестора Лакоба.

«Это музей истории репрессий. Это аргумент в споре с Грузией и мировым сообществом. Это важные исторические документы, архивы и письма», – заявил директор ЦСИ Вячеслав Чирикба.

Аслан Бжания сообщил деятелям науки и культуры, что работы по восстановлению музея имени Нестора Лакоба начнутся в 2022 году. Музей непременно будет восстановлен. Также глава государства отметил важность установления памятника семье Нестора Лакоба, его супруге Сарии и сыну Рауфу.

«Эта преданность семье, преданность правде и жертвенность, с которой Сария защищала честь семьи. Глава города Сухум Беслан Эшба уже получил соответствующее распоряжение о месте для данного проекта. Работа ведётся».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.