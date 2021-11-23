 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МУЗЕЙ ИМЕНИ НЕСТОРА ЛАКОБА БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН

Новости Вторник, 23 ноября 2021 10:53
Оцените материал
(0 голосов)
МУЗЕЙ ИМЕНИ НЕСТОРА ЛАКОБА БУДЕТ ВОССТАНОВЛЕН

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания принял представителей творческой и научной интеллигенции.

В своём приветственном слове глава государства сказал: «Интеллигенция внесла весомый вклад в развитие нашей государственности. Наша страна всегда стоит перед необходимостью решения ряда вопросов и задач. Необходима совместная, продуктивная работа. Важно обмениваться и корректировать наши планы сообразно вашим взглядам».

Советник президента по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа обратил внимание руководства страны на уязвимость работы школ, учителей и сферы культуры в период пандемии.

Ректор АГУ Алеко Гварамия подчеркнул, что из-за пандемии возникла необходимость открытия кафедры медицины и биохимии на базе университета, так как повышение авторитета и качества образования АГУ способствует предотвращению миграции молодёжи за пределы страны в поисках образования.

Директор Центра гуманитарных программ Арда Инал-ипа отметила роль языка в сохранении культуры и самобытности народа. По её словам реклама, вывески и разного рода объявления требуют внимания в этом плане.

Историк Валерий Бигвава предложил учредить список долгожителей Абхазии, отразить их образ жизни и прожитый путь.

Писатель Даур Начкебиа в своём выступлении заявил: «Под наше государство заложена мина замедленного действия – это наша конституция. В нашем государстве не отражена мера определения насилия, из чего следуют перевороты и волнения. Абхазия не сможет пройти путь насилия европейского государства. У нас массовые сходы могут осуществить смещение власти и с каждым подобным событием все меньшее число людей может добиваться смещения власти, прикрываясь идеей «всенародного схода». Необходимо создать правила игры. Определить понятие о «всенародном сходе», иначе это словосочетание имеет спекулятивный характер».

Основной темой обсуждения присутствующих стала необходимость восстановления музея имени Нестора Лакоба.

«Это музей истории репрессий. Это аргумент в споре с Грузией и мировым сообществом. Это важные исторические документы, архивы и письма», – заявил директор ЦСИ Вячеслав Чирикба.

Аслан Бжания сообщил деятелям науки и культуры, что работы по восстановлению музея имени Нестора Лакоба начнутся в 2022 году. Музей непременно будет восстановлен. Также глава государства отметил важность установления памятника семье Нестора Лакоба, его супруге Сарии и сыну Рауфу.

«Эта преданность семье, преданность правде и жертвенность, с которой Сария защищала честь семьи. Глава города Сухум Беслан Эшба уже получил соответствующее распоряжение о месте для данного проекта. Работа ведётся».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 23 ноября 2021 10:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ «ГАГРА» СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА АБХАЗИИ 2021 ГОДА СОВЕЩАНИЕ У ПРЕЗИДЕНТА ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ДНЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.