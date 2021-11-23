СОВЕЩАНИЕ У ПРЕЗИДЕНТА ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ ДНЯ

«Сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить эти вопросы, посмотреть, что мы смогли сделать, что мы должны сделать дальше для устойчивого и постоянного обеспечения электроэнергией нашего населения. С наступлением холодов увеличились нагрузки на электросети и участились аварийные отключения электроэнергии. Население справедливо возмущается, и их возмущение вполне понятно», – сказал Аслан Бжания, открывая совещание.

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания провел расширенное совещание по проблемам энергетики, борьбы с майнингом и ходу реализации ряда крупных проектов.

Исполняющий обязанности генерального директора «Черноморэнерго» Тенгиз Гирджинба доложил главе государства о ситуации с отключениями электроэнергии.

Он сообщил, что причиной аварии на линии «Багмаран-1» стала её перегрузка из-за повышения нагрузки в энергосистеме, что вызвано естественным ростом потребления из-за похолодания и также из-за нелегального майнинга.

Президент поинтересовался, как выполняется его поручение по составлению списков майнеров, которые «Черноморэнерго» должно передать в МВД.

Министр внутренних дел Дмитрий Дбар ответил, что МВД два дня назад получило списки с примерным указанием мест нахождения майнинг-ферм в Гагре и Гудауте. «Группа МВД сформирована. Нам нужна группа Госстандарта и «Черноморэнерго», чтобы мы эффективно, быстро отрабатывали на месте», – сказал Дмитрий Дбар.

Президент подчеркнул необходимость приступать к работе сразу же после получения списков ведомств.

Аслан Бжания поручил вице-премьеру, министру экономики Кристине Озган наладить системную работу по противодействию незаконным подключениям, отслеживать результаты в ежедневном режиме и еженедельно подводить итоги проделанной работы.

«Наладить системную работу в плане противодействия незаконному подключению к электросетям и добыче криптовалют не удалось. Её нет. Работа носит спорадический характер», – подчеркнул Аслан Бжания.

Кристина Озган доложила, что мероприятия, которые проводились МВД и СГБ в летний период, дали определенный результат и в июле, августе и сентябре было достигнуто снижение среднесуточных показателей потребления электроэнергии на 1 млн кВт/ч.

Ситуация значительно ухудшилась в октябре, ежесуточное превышение составляет 1,7 млн кВт/ч практически по всем районам.

«Правительство осуществляло и дальше будет осуществлять координацию этой работы. Каждое ведомство в своем направлении эту работу проводит», – сказала Озган.

На совещании речь шла о собираемости платы за электроэнергию.

Аслан Бжания в ходе совещания поднял вопросы крупных проектов – аэропорта и газификации.

«Сегодня некоторые люди высказывают мнение о том, что проект по запуску Сухумского аэропорта нереализуем. Это не так. При всей сложности проекта справиться с его реализацией реально, о том, что он окупит себя говорят и предварительные цифры, а с учетом развития туристической сферы пассажиропоток будет достаточным для безубыточного функционирования аэропорта», – сказал президент.

По словам К.Озган, до конца года должен быть утвержден проект дорожной карты по запуску аэропорта и подписан договор с проектным институтом. Также до конца года ожидается и подписание соглашения о газификации республики.