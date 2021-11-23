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Абхазия Информ

ДАРЬЯ СИТНИКОВА ПРОШЛА В ПОЛУФИНАЛ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

Новости Вторник, 23 ноября 2021 11:25
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ДАРЬЯ СИТНИКОВА ПРОШЛА В ПОЛУФИНАЛ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ОЛИМПИАДЫ «УМНИЦЫ И УМНИКИ»

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. Впервые наша соотечественница, ученица средней школы №5 им. Е. Эшба Дарья Ситникова прошла в полуфинал телевизионной олимпиады «Умницы и Умники».

Состязания разделяются на четвертьфинальные, полуфинальные игры (включая полуфинал «Шанс») и финал.

На четвертьфинальном этапе результаты наших ребят:

Ситникова Дарья – медаль за правильный ответ и орден за ответ на вопрос, оказавшийся не под силу основному игроку-агонисту, а также высший бал в конкурсе красноречия.

В роли агониста Даша смело выбрала красную дорожку.

Берулава Саид – медаль за правильный ответ в четвертьфинале игры.

23 ноября в 15:00 в Министерстве просвещения и языковой политики РА состоится пресс-конференция министра и конкурсантов, участвовавших на телепередаче «Умницы и умники».

Программа «Умницы и умники» ежегодно включается в перечень олимпиад школьников как «Всероссийская телевизионная гуманитарная олимпиада школьников «Умницы и умники» 1 уровня» по профилю «гуманитарные и социальные науки». Это даёт возможность принимать призеров и победителей данной олимпиады в высшие учебные заведения России на льготных основаниях. Победители олимпиады получают право поступить в МГИМО без экзаменов.

По результатам игры на дорожках в каждом агоне определяется победитель, который и выходит в следующий этап олимпиады.

В каждой игре участвуют три человека, которые могут выбрать зеленую, желтую или красную дорожку. Красная дорожка – два вопроса без права на ошибку. Желтая – три шага и возможность ошибиться один раз. Зеленая – четыре шага и два шанса на ошибку в запасе.

Агонисты состязаются на дорожках. Теоретики находятся в зале, но могут попробовать дать ответ на вопрос, оказавшийся не под силу агонистам, получить за него орден.

Жюри из трех судей, где двое постоянны, третьего приглашают в зависимости от темы игры.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 23 ноября 2021 11:30

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