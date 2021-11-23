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Абхазия Информ

СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА СОСТАВИЛА 8202,2 РУБЛЯ

Новости Вторник, 23 ноября 2021 11:44
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА СОСТАВИЛА 8202,2 РУБЛЯ

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 ноября 2021 г. составила 8202,2 руб.

В эту сумму включены  продовольственные товары – 5610,3 руб., непродовольственные товары – 1607,6 руб., платные услуги, налоги и обязательные платежи – 984,3 руб. 

Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 14,1 %.

Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2021 года составил 107,5%, в том числе на продовольственные товары – 107,2%, непродовольственные товары – 109,6%, платные услуги населению – 106,9%.

Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению за октябрь 2021 г.  в сравнении с  октябрем  2020 г. составил – 108,2%, в том числе на продовольственные товары – 108,7%, непродовольственные товары – 110,7%, платные услуги населению – 107,1%.

Об этом сообщает сайт Госкомстата.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 23 ноября 2021 11:48

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