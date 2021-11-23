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Абхазия Информ

НАЧНУТСЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МУЗЕЯ Н. А. ЛАКОБА

Новости Вторник, 23 ноября 2021 16:13
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НАЧНУТСЯ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МУЗЕЯ Н. А. ЛАКОБА

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл совещание с министром культуры Гудисой Агрба и генеральным директором Госкомпании «Абхазстрой» Русланом Тванба по вопросам ремонта здания Государственного учреждения «Историко-мемориальный музей Н. А. Лакоба».

Участники рабочей встречи обсудили приоритетные задачи подготовительного этапа. Глава правительства поручил провести экспертную оценку текущего состояния конструкций здания музея, актуализировать проект реконструкции, составленный ранее, после чего в правительстве приступят к определению источника финансирования проекта. 

По словам Александра Анкваб, ремонт здания и его внутреннее оснащение должны отвечать современным нормам музейного дела, позволяющим качественно и долгие годы проводить работу по сохранению, исследованию и систематизации архивных материалов, посвященных жизни и деятельности выдающегося политического деятеля Абхазии Н. А. Лакоба и жертв политических репрессий.
  
Историко-мемориальный музей Н. А. Лакоба был создан   в 1982 году. Для посетителей был открыт в 1983 г. к 90-летию главы абхазского правительства. Музей проработал до августа 1992 года. 

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. музей был сожжен грузинскими войсками и многие его экспонаты были уничтожены. 80% архива музея (фото, документы, письма) удалось сохранить в Абхазском государственном музее.

28 декабря 2016 года было издано Постановление Кабинета Министров о создании государственного учреждения «Историко-мемориальный музей Н. А. Лакоба».

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 23 ноября 2021 16:18

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