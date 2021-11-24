ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 144 ЧЕЛОВЕК, ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД – 6 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 614 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.