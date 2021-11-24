ЗА СУТКИ ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 144 ЧЕЛОВЕК, ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД – 6 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 23 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 614 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 144 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 31 пациента – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 64 пациента, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончались 4 человека, мужчина 81 года и женщины 69, 77 и 70 лет.
В российском военном госпитале скончались две женщины 1961 и 1930 г.р.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34265 человек. Зарегистрировано 516 летальных случаев. Выздоровели 2865 человек.
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