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Абхазия Информ

ХЛЕБ ПО НОВОЙ ЦЕНЕ

Новости Среда, 24 ноября 2021 13:04
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Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. Кабинет министров Абхазии установил новые предельные розничные цены на хлеб.

Максимальные предельные розничные цены на формовой хлеб, изготавливаемый из пшеничной муки таковы: хлеб из муки высшего сорта 1 кг – 46 руб., 0,6 кг – 28 руб.; хлеб из муки второго сорта 1кг – 41 руб., 0,6 кг – 25 руб.

Предельная оптовая торговая наценка на пшеничную муку, исчисляемая относительно ее таможенной стоимости при ввозе на территорию Абхазия, устанавливается в размере 15%.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 24 ноября 2021 13:06

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