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Абхазия Информ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖИ КАВКАЗА «ЛИДЕР 2021»

Новости Среда, 24 ноября 2021 13:07
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖИ КАВКАЗА «ЛИДЕР 2021»

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Северо-Кавказском федеральном университете в городе Ставрополь прошел образовательно-патриотический форум молодёжи Кавказа «Лидер 2021», участниками которого стали студенты Абхазского государственного университета.

Целью форума было вовлечение активных молодых людей в процессы развития науки и образования, развитие современных лидеров молодежи с активной позицией, укрепление дружеских контактов между молодежью разных стран и регионов.

В рамках форума в течение двух дней были проведены мастер-классы по организации событий и проектов, управлению командой, работе с партнерами, а также правильном представлении себя и своих проектных идей.

На форуме Абхазский государственный университет представили студенты: Агрба Амир, Габния Алина, Козловский Даниил, Цвижба Рашид, Романова Натали, Абгаджава Ренат, Эмурхба Арина, Чачава Илона, Бачава Милена, Какубава Алмас, Самсония Асмат, Джинджолия Милена, Минадзе Лиана, Тванба Хибла, Дяба Дмитрий, Казнафер - оглы Кирилл, Джинджолия Вероника, Кубрава Кристина, Торосян Виктория, Джопуа Алика, Кучуберия Яна, Тарба Леон, Чкадуа Леон, Григолия Инесса, Руслан Амичба, Качабава Марица, а также преподаватель кафедры гражданского права и процесса АГУ Чаблах Кама.

Мероприятие было организовано Юридическом институтом СКФУ при поддержке Управления по развитию студенческого потенциала вуза и состоялось в рамках реализации государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 24 ноября 2021 13:09

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