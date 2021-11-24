СОЗДАНА НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АИААИРА»

Выступая на собрании, один из инициаторов ее создания, ветеран войны, командир батальона «Горец» Вианор Аршба призвал вступать в организацию всех граждан Абхазии вне зависимости от их политических взглядов, так как новое объединение призвано защищать права ветеранов и граждан страны.

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии создана новая организация ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира».

На собрании выступили ветераны войны и общественные деятели представляющие различные общественные неполитические организации.

Выступавшие затронули самые наболевшие проблемы, в первую очередь – это избиение ветеранов войны, энергокризис, продажа недвижимости, отток молодых специалистов из страны и так далее.

Они призвали парламент провести экстренную сессию и обсудить ситуацию в стране и оставили за собой право призвать людей на народный сход.