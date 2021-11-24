 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Март 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЗДАНА НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АИААИРА»

Новости Среда, 24 ноября 2021 13:14
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА НОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АИААИРА»

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии создана новая организация ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира».

Выступая на собрании, один из инициаторов ее создания, ветеран войны, командир батальона «Горец» Вианор Аршба призвал вступать в организацию всех граждан Абхазии вне зависимости от их политических взглядов, так как новое объединение призвано защищать права ветеранов и граждан страны.

На собрании выступили ветераны войны и общественные деятели представляющие различные общественные неполитические организации.

Выступавшие затронули самые наболевшие проблемы, в первую очередь – это избиение ветеранов войны, энергокризис, продажа недвижимости, отток молодых специалистов из страны и так далее.

Они призвали парламент провести экстренную сессию и обсудить ситуацию в стране и оставили за собой право призвать людей на народный сход.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Среда, 24 ноября 2021 13:18

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФОРУМ МОЛОДЁЖИ КАВКАЗА «ЛИДЕР 2021»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.