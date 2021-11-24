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Абхазия Информ

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ ЛОВЛЮ РЫБЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Новости Среда, 24 ноября 2021 13:23
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ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ ЛОВЛЮ РЫБЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. Дирекция Рицинского реликтового национального парка информирует граждан о том, что в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста устанавливается запрет на любительский лов рыбы в реках национального парка с 20 ноября по 31 декабря 2021 года.

Руководство парка напоминает, что на территории законом об особо охраняемых природных территориях и положением РРНП запрещается любая деятельность (в том числе и охота), которая может нанести ущерб растительному и животному миру.

Дирекция просит граждан помнить о том, что все природные объекты являются национальным достоянием республики.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 24 ноября 2021 13:28

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