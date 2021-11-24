ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАПРЕТ НА ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ ЛОВЛЮ РЫБЫ В РИЦИНСКОМ ПАРКЕ

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. Дирекция Рицинского реликтового национального парка информирует граждан о том, что в целях обеспечения охраны лососевых рыб в период нереста устанавливается запрет на любительский лов рыбы в реках национального парка с 20 ноября по 31 декабря 2021 года.

Руководство парка напоминает, что на территории законом об особо охраняемых природных территориях и положением РРНП запрещается любая деятельность (в том числе и охота), которая может нанести ущерб растительному и животному миру.

Дирекция просит граждан помнить о том, что все природные объекты являются национальным достоянием республики.