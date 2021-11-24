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Абхазия Информ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ЮЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ЗАДЕРЖАН ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Новости Среда, 24 ноября 2021 13:49
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОПЕРАТИВНОГО ОТДЕЛА ЮЖНОЙ ОПЕРАТИВНОЙ ТАМОЖНИ ЗАДЕРЖАН ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. Службой по противодействию коррупции Южного таможенного  управления в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий задокументирован факт хищения товарно-материальных ценностей из камеры хранения вещественных доказательств в крупном размере, совершенного заместителем начальника отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями Южной оперативной таможни.  

 

В ходе проведенных мероприятий установлено, что последний, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, используя служебное положение и подложные документы, с целью последующего хищения незаконно выдал ненадлежащему получателю партию обуви в количестве 4 056 пар, изъятую и помещенную им ранее в камеру хранения вещественных доказательств в ходе осуществления оперативно-служебной деятельности.

Согласно имеющимся в материалах проверки документам общая стоимость похищенных товарно-материальных ценностей составляет более 900 тыс. руб.

Полученные в результате оперативно-розыскной деятельности материалы в соответствии с требованиями ст.ст. 144-145 УПК РФ направлены для принятия процессуального решения по подследственности.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно крупном размере).

Ведется расследование.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 24 ноября 2021 13:52

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