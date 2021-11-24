МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ УЧАСТВУЕТ В РАБОТАХ ПО ОБНАРУЖЕНИЮ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ В АЭРОПОРТУ

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. Министерство обороны Республики Абхазия в рамках реализации проекта по восстановлению авиасообщения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, совместно со специалистами Южного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации проводит инженерную разведку территории международного аэропорта «Сухум» имени В. Г. Ардзинба на предмет обнаружения взрывчатых веществ.