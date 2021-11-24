ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ГАЛСКИЙ РАЙОН

Глава государства осмотрел кабинет вакцинации, приёмное отделение и палаты центральной районной больницы в Гале.

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания посетил сегодня Галский район с рабочей поездкой. Главу государства сопровождали заместитель главы Администрации президента Зураб Каджая, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

В ходе осмотра главврач Астамур Гамгия рассказал президенту о том, что в медучреждении со дня строительства не производился капитальный ремонт. Он отметил, что на прошлой неделе Минздрав передал больнице рентгеновский аппарат. Он запущен в тестовом режиме, проведено несколько исследований. Также медучреждение обеспечили холодильными камерами для вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции.

В Галской ЦРБ нет ковидного отделения, но открыт дневной стационар.

Затем Аслан Бжания посетил КПП «Ингур» и ознакомился с тем, как осуществляется медико-санитарный контроль.

Президент также посмотрел, как работает машинно-технологическая станция в районе.



Беслан Джопуа, сообщил, что силами этого МТС проведено лечение более двух тысяч гектаров ореховых плантаций от мраморного клопа.

Проблем с водителями спецтехники и обеспечением топлива нет. На станции 18 единиц техники.

Об этом сообщает сайт главы государства.