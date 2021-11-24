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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ГАЛСКИЙ РАЙОН

Новости Среда, 24 ноября 2021 16:39
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ПРЕЗИДЕНТ АСЛАН БЖАНИЯ ПОСЕТИЛ ГАЛСКИЙ РАЙОН

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания посетил сегодня Галский район с рабочей поездкой. Главу государства сопровождали заместитель главы Администрации президента Зураб Каджая, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.

Глава государства осмотрел кабинет вакцинации, приёмное отделение и палаты центральной  районной больницы в Гале.

В ходе осмотра главврач Астамур Гамгия рассказал президенту о том, что в медучреждении со дня строительства не производился капитальный ремонт. Он отметил, что на прошлой неделе Минздрав передал больнице рентгеновский аппарат.  Он запущен в тестовом режиме,  проведено несколько исследований. Также медучреждение обеспечили холодильными камерами для вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции.

В Галской ЦРБ нет ковидного отделения, но открыт дневной стационар. 

Затем Аслан Бжания   посетил  КПП «Ингур» и  ознакомился с тем,  как  осуществляется медико-санитарный контроль.

Президент  также посмотрел, как работает  машинно-технологическая   станция в  районе. 

Беслан Джопуа, сообщил, что силами этого МТС проведено лечение более двух тысяч гектаров ореховых плантаций от мраморного клопа.

Проблем с водителями спецтехники и обеспечением топлива нет. На  станции 18 единиц техники.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 24 ноября 2021 16:54

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