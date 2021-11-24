ВСТРЕЧА С АКТИВОМ ГАЛСКОГО РАЙОНА

Глава государства начал с того, что бюджет района составляет 231 млн руб, из которых 180 млн руб. поступает из республиканского бюджета, то есть дотации составляют 180 млн. руб.

«Это говорит о том, что руководство страны пытается в меру своих возможностей поддерживать жителей Галского района. Эти деньги идут на заработные платы педагогам, врачам, сотрудникам правоохранительных структур и на решение иных социальных и культурных вопросов. Но ваши потребности значительно больше: в районе кроется большой потенциал, в том числе и экономический, но на сегодняшний день этот потенциал реализовать в значительной мере ещё не удалось. Цифры говорят о том, что в районе могли бы работать 14 814 человек, но из имеющихся данных трудоустроено всего две человек. Это говорит о том, что около 11тысяч человек в районе не имеют постоянной работы», – констатировал Аслан Бжания.

Он предложил руководителям района запомнить эти цифры и сделать так, чтобы с каждым годом эта цифра уменьшалась. Потому что за этим кроются все проблемы – у людей нет работы.

Глава государства считает, что по инвестиционной повестке необходимо владеть самой подробной информацией, в том числе когда был сделан первый шаг, какие работы было проведены из общей суммы инвестиций.

«От вас требуется присутствие на этих объектах и оказание всемерной помощи, для реализации хода работ и своевременной выплаты заработной платы рабочим. Других возможностей поднять экономику, кроме как привлечение инвестиций и вложение собственных инвестиций у нас нет», – считает Аслан Бжания.

Он напомнил, что в советское время в Галском районе обрабатывалось 58 тыс. гектаров земли и около 30 тыс. гектаров – в послевоенный период. Сегодня это чуть более 10 тысяч гектаров.

«Для производства необходим человеческий и земельный ресурс, рынок сбыта, желание и капитал. Это необходимые условия для производства продукции. Из заданных параметров у нас есть практически все, кроме необходимого капитала», – подчеркнул президент.

Аслан Бжания считает, что если нет необходимого обращаемого капитала внутри страны, то наша задача создать условия для того, чтоб этот капитал пришёл к республику из вне, а если ещё точнее, то из числа признавших нас стран, которые готовы в экономическом плане оказывать Абхазии, иначе мы не сможем решить стоящие перед нами проблемы.

Глава государства отметил остро стоящие проблемы в здравоохранении. В районе расположена больница, которая построена в 60-х годах.

«Состояние больного зависит не только от умения оказывать врачами первую помощь, но и не в меньшей степени от условий содержания больного, лекарственного обеспечения. Наша реальность такова – наши больницы и другие объекты инфраструктуры очень изношены», – подчеркнул президент.

Аслан Бжания напомнил, что Галский район традиционно отличался трудоспособным населением, поэтому нужно работать над проблемами, сдерживающими развитие местных предпринимателей. При этом он не исключил излишнее давление со стороны контролирующих органов.

«Об этом надо говорить открыто! Надо помогать тем, кто планирует расширить производство цитрусовых культур, которые в Галском районе до войны собирали около 1 800 тонн. По некоторым направлениям выдержать конкуренцию будет сложно, но сельское хозяйство в части субтропических культур – это то, что вновь должно стать нашей сильной стороной. Важно помнить, что 100 лет назад, для этой местности цитрусовая культура была совершенно незнакома. Это говорит о том, что именно человеческий труд создал условия для воспроизводства данных культур», – считает президент.

Он сообщил, что государство берет на себя функции льготного кредитования, но и соответственно станет строгого контролировать исполнением приоритетных работ в сельском хозяйстве. Глава государства призвал задействовать в работах опытных специалистов, в том числе и «старой школы».

Говоря о ситуации в энергетике Аслан Бжания еще раз подчеркнул, что отрасль находится в удручающем положении. Сетевое хозяйство изношено более чем на 80%, в таком же состоянии находится трансформаторное хозяйство, более сорока единиц подстанций, из которых соответствуют норме лишь 8-9.

«Это отрасль нуждается в существенных капиталовложениях, но такие вложения экономика Абхазии осуществить не может. Тяжелым бременем на эту проблему легла незаконная добыча криптовалюты. Мы стараемся решить этот вопрос, идет работа над созданием технопарка с целью вывода на его площадку работу майнеров. Это совместная и сложная работа с нашими российскими партнерами», – сказал глава государства.

Он сообщил, что в эти часы в Москве, в Министерстве энергетики находятся вице-премьер – министр экономики и заместитель главы Администрации президента, которые пытаются решить энергетические вопросы.

«Но нам всем необходимо делать то, что от нас зависит – нужно платить за свет. У вас не плохие показатели по собираемости за электроэнергию, но надо повышать эти цифры. Необходимо продолжать работу по выявлению лиц занимающихся незаконной добычи криптовалюты. Этим занимается меньшинство, в то время как страдает подавляющее большинство населения. Больницы, школы и дома находятся без света. Руководители сел должны подключиться к решению этой проблемы», – считает Аслан Бжания.

Он предупредил, что в селах, где будут выявлены майнинг-фермы, будет решаться вопрос освобождения руководителей от занимаемой должности.

«Таких людей будем отправлять домой, потому что в основном, крупные фермы находятся именно селах. Большое количество людей в городах находятся без света. Более того, у нас уже есть несколько фактов убийств, при попытке хищения майнинг-аппаратов. Этот бизнес, не только не законен, он еще и кровавый. Нет такой сельской администрации, глава которой не был бы осведомлен о наличии в его селе фермы. Попытки прикрыться разговорами о тяжелом положении сельчан не решают, а только усугубляют проблему», – констатировал президент.

Обращаясь к главе Галского района Аслан Бжания отметил, что проблемы в стране исходят не от населения Галского района.

«Наши проблемы связаны с тем, что мы еще не научились управлять должным образом. Ни в селах, ни в ведомствах, ни в министерствах. Спрос будет и с глав районных администраций», – заявил глава государства, подводя итоги совещания.

Об этом сообщает пресс-служба президента.