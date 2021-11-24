ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 34376 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 24 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 510 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 111 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 53 пациента, в тяжелом состоянии 23 человека, состояние здоровья 30 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов, 12 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 21, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 68 пациентов, 12 человек в тяжёлом состоянии здоровья.