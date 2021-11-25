ОБСТРЕЛЯЛИ МАРШРУТКУ

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. 24 ноября, примерно в 08:30 утра, на республиканской трассе в районе с. Хипста был обстрелян микроавтобус – маршрутное такси под управлением гражданина Кокоскерия Элико Валиковича 1969 г.р., который получил три пулевых ранения в область плеч и доставлен в медучреждение. Следовавшие в автотранспорте пассажиры не пострадали.

Принятыми оперативными мерами сотрудниками ОВД в с. Звандрипш Гудаутского района обнаружена горевшая автомашина ВАЗ-2114 за г.н.з. М377ТМ 23-го региона, на которой, по предварительным данным, совершено преступление. Так же установлена личность подозреваемого, данные которого в оперативных интересах пока не разглашаются.

В настоящее время сотрудниками МВД проводятся мероприятия, направленные на задержание подозреваемого в совершении данного преступления.