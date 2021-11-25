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ПРОЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГЕНПРОКУРАТУРЫ, МВД И ПРОКУРАТУРЫ СУХУМА НЕ НАБРАЛ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ДЕПУТАТСКИХ ГОЛОСОВ

Новости Четверг, 25 ноября 2021 11:39
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ПРОЕТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГЕНПРОКУРАТУРЫ, МВД И ПРОКУРАТУРЫ СУХУМА НЕ НАБРАЛ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ДЕПУТАТСКИХ ГОЛОСОВ

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. В повестке дня внеочередного заседания сессии Парламента, созванного по обращению оппозиционной организации – «Народно-патриотический союз», стояло два вопроса: дать оценку острому системному кризису в правоохранительной системе Абхазии и кризису в энергетической сфере. В итоге, обсуждение второго вопроса решили перенести на следующую сессию и остановиться на первом.

В заседании участвовали генпрокурор Адгур Агрба, прокурор города Сухум Алхас Агумава, министр внутренних дел Дмитрий Дбар, председатель Службы госбезопасности Роберт Киут.

Принимавшие участие в работе сессии представители «Народно-патриотического союза», требовали от руководителей силовых структур ответить, как ведутся расследования наиболее резонансных дел. При этом они выражали недовольство работой Генпрокуратуры и МВД.

Разговор  велся на повышенных тонах и не всегда корректно.

После перерыва журналистов не допустили в зал заседаний и сессия продолжилась за закрытыми дверями.

По итогам обсуждения ситуации предполагалось принять постановление, в котором предлагалось президенту направить на рассмотрение в Парламент предложения об освобождении от должностей генерального прокурора и министра внутренних дел, а генпрокуратуре освободить от должности  прокурора г. Сухум А.А. Агумава.

В результате голосования проект постановления не набрал необходимого числа голосов.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 25 ноября 2021 11:46

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