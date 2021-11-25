АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ТУРИЗМА
Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал отчет министра туризма Теймураза Хишба об итогах рабочей поездки в Москву.
Глава правительства считает, что Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма Абхазии и Федеральным агентством России придаст хороший импульс двустороннему сотрудничеству и будет способствовать расширению туристических маршрутов.
«Это, прежде всего, важно для сохранения темпов роста интереса к абхазским курортам с учетом конкуренции на рынке туристических направлений», – отметил Александр Анкваб.
Теймураз Хишба так же сообщил об обсуждении с руководством Ростуризма и с членами Комитета Государственной Думы России по туризму, возможность возобновления морского круизного маршрута Сухум – Сочи – Геленджик – Крым.
Министр туризма сообщил о встрече в Общественной палате России, где обсуждались вопросы сотрудничества неправительственных организаций, работающих в сфере туризма, в том числе в вопросах организации детского отдыха.
Александр Анкваб поручил Теймуразу Хишба подготовить отчет об итогах курортного сезона-2021, с обозначением проблемных аспектов.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
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