АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ТУРИЗМА

Глава правительства считает, что Меморандум о взаимопонимании между Министерством туризма Абхазии и Федеральным агентством России придаст хороший импульс двустороннему сотрудничеству и будет способствовать расширению туристических маршрутов.

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб заслушал отчет министра туризма Теймураза Хишба об итогах рабочей поездки в Москву.

При этом, подчеркнул премьер-министр, в тесном взаимодействии с профильными абхазскими ведомствами, Минтуризма республики должно уделять первостепенное внимание организации безопасного отдыха прибывающих в страну туристов, созданию благоприятных условий для гостей страны.

«Это, прежде всего, важно для сохранения темпов роста интереса к абхазским курортам с учетом конкуренции на рынке туристических направлений», – отметил Александр Анкваб.

Теймураз Хишба так же сообщил об обсуждении с руководством Ростуризма и с членами Комитета Государственной Думы России по туризму, возможность возобновления морского круизного маршрута Сухум – Сочи – Геленджик – Крым.

Министр туризма сообщил о встрече в Общественной палате России, где обсуждались вопросы сотрудничества неправительственных организаций, работающих в сфере туризма, в том числе в вопросах организации детского отдыха.

Александр Анкваб поручил Теймуразу Хишба подготовить отчет об итогах курортного сезона-2021, с обозначением проблемных аспектов.

Об этом сообщает сайт КМ РА.