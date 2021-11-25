ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ СЕЛА СУХУМСКОГО РАЙОНА

Алхас Читанава отметил, что строительство началось больше месяца назад и ведется оно за счет бюджета района.

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания совершил рабочую поездку по Сухумскому району. Глава государства совместно с первым вице-премьером Бесланом Джопуа и главой Администрации района Алхасом Читанава ознакомились с ходом по строительству автомобильного моста в селе Дзыгута.

«Во время ливневых дождей происходит разлив реки и люди оказываются практически отрезанными от города. При хороших погодных условиях строительство моста планируется завершить к концу текущего года», – сказал глава района.

Он уточнил, что общестроительные работы обойдутся в 4,9 млн рублей.

Аслан Бжания пообщался с одной из жительниц села, которая выразила надежду на то, что строительство моста завершится в скором времени, так как его отсутствие приносит им большие неудобства. Было также отмечено, что в районе есть ещё один мост, который тоже нуждается в ремонте.

По словам Алхаса Читанава ремонт второго моста планируется произвести вторым этапом.

Президент отметил, что до конца 2022 года будет сооружен и пешеходный мост.

«Строительство автомобильного моста – первоочередная и более важная задача. Но, постепенно, шаг за шагом, ваши проблемы будут решены», – сказал он.

Также глава государства посетил село Баслата, где в рамках Инвестиционной программы уложили километр асфальта на улице, названной в честь добровольца из Адыгеи Адама Хуаде. Всего по этой улице расположено 50 домов. Стоимость работ – 4 млн 690 тыс. рублей.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.