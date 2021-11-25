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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕРИЛ КАК ИДЕТ РЕМОНТ УЛИЦ В СТОЛИЦЕ

Новости Четверг, 25 ноября 2021 17:43
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ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕРИЛ КАК ИДЕТ РЕМОНТ УЛИЦ В СТОЛИЦЕ

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания проверил ход ремонтных работ на трех улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской, проводимых по линии Инвестпрограммы и которые близятся к завершению. На этих улицах заменили водопровод, канализационные трубы и ливневки.

Осмотр начался с улицы Абазинской.  По информации мэра столицы Беслана Эшба, работы ведутся на протяженности 686 метров, объем финансирования 38 млн рублей.

На улице уже проложены новые коммуникации, установлены бордюры, предусмотрены парковочные места. В настоящее время ведутся работы по асфальтированию улицы, которые планируется завершить к середине декабря при благоприятных погодных условиях.

Следующей президент посетил улицу Гулиа. Работы здесь ведутся от перекрестка с улицей Сахарова до центрального рынка. Протяженность 1200 метров. Бюджет ремонтных работ составляет 48 млн рублей.

Сразу после завершения асфальтирования улицы Абазинской, планируется укладка асфальта на улице Гулиа – это произойдет примерно 15 декабря. 

Президент поинтересовался у столичного мэра, смогут ли жители столицы на новый год проехать по новой улице.

Эшба заверил, что именно так и будет.

Работы на улице Джонуа ведутся на участке протяженностью 1360 м. Смета расходов составляет 66 млн рублей.

Беслан Эшба отметил, что несмотря на то, что эта улица самая сложная и проблемы с коммуникациями здесь возникали с довоенных времен. После окончания ремонтных работ, улица больше не будет доставлять неудобства гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 25 ноября 2021 17:50

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