ПРЕЗИДЕНТ ПРОВЕРИЛ КАК ИДЕТ РЕМОНТ УЛИЦ В СТОЛИЦЕ

Осмотр начался с улицы Абазинской. По информации мэра столицы Беслана Эшба, работы ведутся на протяженности 686 метров, объем финансирования 38 млн рублей.

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания проверил ход ремонтных работ на трех улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинской, проводимых по линии Инвестпрограммы и которые близятся к завершению. На этих улицах заменили водопровод, канализационные трубы и ливневки.

На улице уже проложены новые коммуникации, установлены бордюры, предусмотрены парковочные места. В настоящее время ведутся работы по асфальтированию улицы, которые планируется завершить к середине декабря при благоприятных погодных условиях.

Следующей президент посетил улицу Гулиа. Работы здесь ведутся от перекрестка с улицей Сахарова до центрального рынка. Протяженность 1200 метров. Бюджет ремонтных работ составляет 48 млн рублей.

Сразу после завершения асфальтирования улицы Абазинской, планируется укладка асфальта на улице Гулиа – это произойдет примерно 15 декабря.

Президент поинтересовался у столичного мэра, смогут ли жители столицы на новый год проехать по новой улице.

Эшба заверил, что именно так и будет.

Работы на улице Джонуа ведутся на участке протяженностью 1360 м. Смета расходов составляет 66 млн рублей.

Беслан Эшба отметил, что несмотря на то, что эта улица самая сложная и проблемы с коммуникациями здесь возникали с довоенных времен. После окончания ремонтных работ, улица больше не будет доставлять неудобства гражданам.

Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.