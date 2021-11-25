К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Ежегодно ученики школ города Сухум ко Дню Конституции Республики Абхазия проводят различные мероприятия, посвященные этому событию: викторины, круглые столы, открытые уроки, конкурсы. И в этом учебном году удалось реализовать запланированное городское мероприятие ко Дню Конституции.

Соблюдая все санитарные предписания, на базе Горской сш. №10 им. Н. А. Лакоба был проведен командно-интеллектуальный конкурс по Конституции и истории Абхазии «Овеянные славой символы нашей страны».