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Абхазия Информ

К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

Новости Четверг, 25 ноября 2021 17:54
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К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Ежегодно ученики школ города Сухум ко Дню Конституции Республики Абхазия проводят различные мероприятия, посвященные этому событию: викторины, круглые столы, открытые уроки, конкурсы. И в этом учебном году удалось реализовать запланированное городское мероприятие ко Дню Конституции.

Соблюдая все санитарные предписания, на базе Горской сш. №10 им. Н. А. Лакоба был проведен командно-интеллектуальный конкурс по Конституции и истории Абхазии «Овеянные славой символы нашей страны».

Конкурс провели в форме командной игры среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г. Сухум. (по два ученика от каждой школы).

Мероприятие состояло из двух блоков:

Первый блок – информационный: «Листая страницы истории Конституции страны моей…».

Учащиеся подготовили доклады с видеопрезентациями о истории становления Конституции Абхазии.

Второй блок – интеллектуальный конкурс: «Знатоки Конституции и истории Абхазии».

Все учащиеся были хорошо подготовлены, показали хорошие знания Конституции и истории Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 25 ноября 2021 17:55

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