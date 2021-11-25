К ДНЮ КОНСТИТУЦИИ АБХАЗИИ
Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Ежегодно ученики школ города Сухум ко Дню Конституции Республики Абхазия проводят различные мероприятия, посвященные этому событию: викторины, круглые столы, открытые уроки, конкурсы. И в этом учебном году удалось реализовать запланированное городское мероприятие ко Дню Конституции.
Соблюдая все санитарные предписания, на базе Горской сш. №10 им. Н. А. Лакоба был проведен командно-интеллектуальный конкурс по Конституции и истории Абхазии «Овеянные славой символы нашей страны».
Конкурс провели в форме командной игры среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных школ г. Сухум. (по два ученика от каждой школы).
Мероприятие состояло из двух блоков:
Первый блок – информационный: «Листая страницы истории Конституции страны моей…».
Учащиеся подготовили доклады с видеопрезентациями о истории становления Конституции Абхазии.
Второй блок – интеллектуальный конкурс: «Знатоки Конституции и истории Абхазии».
Все учащиеся были хорошо подготовлены, показали хорошие знания Конституции и истории Абхазии.