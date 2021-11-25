ТИМУР ДЖИНДЖОЛИЯ: ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА В СТОЛИЦЕ МОГУТ УЧАСТИТЬСЯ

«Ориентировочно ближайшие три-четыре дня будут похолодания, что тогда будет, не знаю. Возможно, будет хуже, света не будет больше, чем сейчас. Все ограничения, которые вводятся сейчас, связаны с тем, чтобы не вывести из строя оборудование», – сказал Джинджолия и добавил, что если в столице будут дополнительные нагрузки, то, может быть, придется вводить новый внутренний график.

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. Отключения электричества в столице могут участиться в ближайшие дни, энергетики ограничивают подачу электроэнергии, чтобы не вывести из строя оборудование. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал начальник Сухумского управления электросетями Тимур Джинджолия.

В последнее время в Сухуме отключения электричества происходят все чаще вне графика.

По словам Джинджолия, это связано с похолоданием – увеличивается нагрузка из-за обогревателей, а это приводит к перегрузу и аварийным отключениям. «Бывает, ограничения длятся час или больше. Включаем пусковые токи, начинают перегорать предохранители как по высокой, так и по низкой стороне. Потом бригада должна выехать на место и все это исправить. Естественно, это растягивается до часа. Плюс к этому у нас идет перегруз трансформаторных мощностей, перегруз на подстанциях, на отходящих фидерах», – поясняет глава СУЭС.

За последний год, по его словам, наблюдается рост нагрузки, и если сравнивать с домайнинговым периодом, то потребление электричества выросло на 50-60%.

Как отмечает Джинджолия, в основном это связано с добычей криптовалюты. «Майнинги стоят в домах у людей по пять-десять штук. Недавно было обесточено домовладение, 20-25 штук стояло у человека. Пиковые нагрузки раньше у нас были по вечерам, это были кратковременно. Вечером люди ужин готовят, обогреватели включают. Но после 11-12 ночи был спад нагрузок. Сейчас нагрузка круглосуточная. Увеличение практически по всем районам идет», – отмечает он. Сейчас в столице энергетики борются с незаконным подключением к трехфазным линиям. За последнюю неделю, по данным СУЭС, отключено более 50 домовладений.

Как отметил Тимур Джинджолия, если в столице не снизить нагрузки, то это приведет к более частым отключениям.

«Прогнозы будут неутешительные. При такой нагрузке хорошего и качественного напряжения быть не может. В перегрузе работает у нас абсолютно все. И линии, и подстанции, и распредустройства. Естественно происходит падение напряжения. Если в другое время зимой у нас было 180-200 вольт, то сегодня у некоторых и до 120 не доходит напряжение. Мы понимаем, что при таком напряжении у людей не работает техника. Но у нас нет другого выхода, мы другого предложить не можем», – добавил он.

9 ноября глава администрации Сухума Беслан Эшба провел очередное заседание оперштаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют, на котором поручил усилить работу по выявлению незаконных трехфазных подключений к электросетям.

Об этом сообщает сайт столицы.