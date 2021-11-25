ПРЕЗИДЕНТ ТПП АБХАЗИИ ОЗНАКОМИЛАСЬ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКИ В ДУБАИ

Сухум. 25 ноября 2021. Абхазия-Информ. В рамках деловой программы XII Всемирного конгресса торговых палат и по приглашению ТПП Дубая, президент Торгово-промышленной палаты Республики Абхазии Тамила Мерцхулава посетила Всемирную выставку «Dubai Expo 2020». Тема выставки в Дубае: «Соединяя умы, создаем будущее».

«На мой взгляд, это беспрецедентная международная платформа, где обсуждаются глобальные вопросы, и происходит обмен бесценным опытом во всех сферах. Главная концепция выставки – освещение технологических достижений в науке, медицине, культуре и творчестве. Цель мероприятия – улучшить мир, полагаясь на ум и видение сердцем, жить в гармонии с природой и развивать взаимосвязь между людьми всех наций, наподобие деревьев, связанных корнями», – сказала президент ТПП, после посещения выставки.

Как отметила Тамила Мерцхулава, такая выставка впервые проходит на Ближнем Востоке. В ней участвуют 192 страны.

«Это самое большое количество стран, которое участвовало в истории «Экспо». Мне удалось посетить павильон России, где представлены такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Татарстан. На мой взгляд – он один из запоминающихся и красочных на всей выставке», – считает президент ТПП.

Она рассказала, что на площадке Всемирной выставки есть павильон, полностью посвященный женщинам, их с историям и достижениям, также с рассказам о роли женщин в различных культурах, где они остаются невидимыми. Посыл павильона – «Когда женщины процветают, процветает человечество».

В центре внимания находится и павильон принимающей страны – ОАЭ. Его конструкция представляет форму крыла летящего сокола, который является одним из символов страны и изображен на гербе Эмиратов. Для его создания специально пригласили мастера запоминающихся романтических образов Сантьяго Калатраву.

Президенту ТПП удалось посетить павильоны Франции, Алжира, Перу, Туркменистана, Малайзии, Катара и др.

«Мечта открыть на подобных выставках павильон Абхазии и оказаться на одной площадке с представителями разных культур и наций. Как сказал вице-президент и премьер-министр ОАЭ шейх Мохаммед ибн Рашид Аль-Мактум – совместное мышление – самый мощный двигатель прогресса и надежда на успешное и мирное существование будущих поколений, и нам нужно к этому стремится. Считаю, посещение Всемирной выставки – это возможность познакомиться с инновациями, идеями, культурой и традициями стран-участников, которые совместно стараются строить счастливое будущее для человечества», – резюмировала Тамила Мерцхулава.

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Всемирная выставка «World Expo» – одно из самых крупнейших и старейших на планете событий, которое проходит каждые пять лет в различных городах мира и длится целых шесть месяцев. Разные страны соперничают друг с другом за право проводить это знаменитое мероприятие на своей территории.

Выставочный комплекс, состоящий из нескольких десятков сооружений, расположен в южной части Дубая. Его внешний вид выделяется тремя лепестками гигантского футуристического цветка, на которых размещены зоны «Устойчивое развитие», «Возможности» и «Мобильность».

Место проведения выставки было определено в результате голосования на генеральной ассамблее Международного бюро выставок 27 ноября 2013 года в Париже. Первоначально она должна была проходить в период с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в городе Дубай (ОАЭ). В связи с продолжающейся пандемией COVID-19 выставку перенесли на 2021 год. При этом организаторы сохранили название Expo 2020 в целях маркетинга и брендинга, что означает первый раз, когда Всемирная выставка была отложена, а не отменена.

Выставка продлится до 31 марта 2022 года. Организаторы предусмотрели насыщенную развлекательную программу. Посетителям представляется возможность ближе познакомиться с мировой культурой и инновационными технологиями, попробовать интернациональную кухню и многое другое.