НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА НАЙДЕНЫ ПРОТИВОТАНКОВЫЕ МИНЫ И АРТИЛЛЕРИЙСКИЕ СНАРЯДЫ

Мероприятия по обнаружению и уничтожению неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов специалисты выполняют с использованием защитных костюмов ОВР-2 «Сокол» и современных миноискателей ИМПС-2, имеющих улучшенную чувствительность и селективность к различным ВОП. Работу саперов усложняет высокая густая растительность, в связи с чем для обследования труднопроходимых участков будут применяться инженерные машины разграждения ИМР-2 на базе танка Т-72.

На данный момент военнослужащие проверили и очистили от ВОП 0,2 га земли. Всего саперам предстоит обследовать около 7 га труднопроходимой местности. Среди «находок» саперов неразорвавшиеся боеприпасы различных типов и калибров, в том числе противотанковые мины, артиллерийские снаряды и минометные мины.

ВОП, неподлежащие извлечению и перемещению, уничтожаются на месте методом подрыва накладным тротиловым зарядом.

Работы проводятся в соответствии с установленными стандартами разминирования и строгим соблюдением требований безопасности. В частности, каждый сапер задействован в разминировании не более 5 часов в день и только в светлое время суток.

Всего в мероприятиях по разминированию территории аэропорта в Абхазии задействованы 14 военнослужащих ЮВО, из них 10 саперов имеют богатый опыт разминирования земельных участков от ВОП на территории Чеченской Республики.

Мероприятия по разминированию проводятся на основании обращения премьер-министра Республики Абхазия на имя первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова в оказании помощи по обнаружению и разминированию территории Международного аэропорта в Сухуме.

Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.





