ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 120 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 490 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 120 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.