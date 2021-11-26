ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 120 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 490 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 120 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 65 пациентов, в тяжелом состоянии 18 человек, состояние здоровья 47 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 23, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34496 человек. Зарегистрировано 518 летальных случаев. Выздоровели 28650 человек.
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