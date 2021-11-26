АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ КОНТИТУЦИИ

26 ноября 1994 года Верховный Совет Республики Абхазия, который возглавлял выдающийся лидер нашего государства Владислав Григорьевич Ардзинба, принял Основной закон нашей страны, одобренный на всенародном референдуме 3 октября 1999 года.



Конституция – это база, на которой строится и развивается государство. Наша Конституция принималась в сложнейший период, но, несмотря на это, Документ содержал в себе те нормы и ценности, которые неотъемлемы для развития демократического, правового государства. Принятие Конституции еще раз подтвердило безоговорочное стремление народа Абхазии к построению независимого, суверенного государства, став одной из важнейших вех в национально-освободительной борьбе.



С момента принятия Конституции прошло 27 лет. В нашей стране за это время произошли судьбоносные изменения. Суверенитет Республики Абхазия был признан со стороны Российской Федерации и ряда других государств, членов Организации Объединённых Наций.



Уважаемые соотечественники, все мы четко должны понимать, что без следования нормам Основного Документа невозможно ни стабильное настоящее, ни стабильное будущее нашего государства. Как вы знаете, в целях разработки поправок к Конституции Республики, которые направлены на реформирование системы государственной власти и управления, действует Комиссия по конституционной реформе, последнее заседание которой прошло недавно, 17 ноября этого года.



Хочу отметить, что эта работа должна проводиться предельно аккуратно, ведь конституционные изменения должны служить укреплению нашего государства. Также хочу подчеркнуть важность работы Конституционного Суда, призванного быть гарантом верховенства Основного Документа страны.



Дорогие сограждане, соблюдение фундаментальных положений и принципов Конституции Республики Абхазия необходимо не только для внутренней стабильности в стране. Это необходимо для того, чтобы наше государство было сильным и укрепляло свои позиции на международной арене.

Убежден, совместными усилиями мы добьемся всех поставленных целей во благо нашей Родины!



С праздником вас! С Днем Конституции!