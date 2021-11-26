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Абхазия Информ

НЕЛЬЗЯ ПРЕВРАЩАТЬ ПАРЛАМЕНТ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАГАН

Новости Пятница, 26 ноября 2021 13:09
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НЕЛЬЗЯ ПРЕВРАЩАТЬ ПАРЛАМЕНТ В ПОЛИТИЧЕСКИЙ БАЛАГАН

Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. Руководство политических партий «Амцахара» и «Айтайра» выступили с обращением к спикеру Парламента Валерию Кварчия в связи с ситуацией сложившейся на сессии 24 ноября.

Спикеру Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия В. Е. Кварчия

Уважаемый Валерий Еремеевич!

В последнее время на глазах всего общества Парламент Республики Абхазия превратился из высшего законодательного органа страны в площадку для политических разборок, управляемую оппозиционными партиями и движениями, лидеры которых не являются депутатами Народного Собрания.

В нарушение Регламента, а именно без проведения голосования, где необходимо большинство голосов от присутствующего количества депутатов, дают право нахождения на сессии и право выступления по первому желанию представителей оппозиции. Каждый раз это превращается в скандальное зрелище, за которым через интернет наблюдает весь мир.

Нам не надо объяснять, что законодательная ветвь власти вправе рассматривать любые вопросы жизни государства. Это право никто не оспаривает. Но мы категорически возражаем против того, чтобы Парламент превращался в политический балаган. Не для того мы все отстаивали Отечество в войне с Грузией. Мы все боролись за свободу и независимость, чтобы построить правовое цивилизованное Абхазское государство – для всех его граждан, а не для политически объединенных и финансово заинтересованных группировок.

Мы так же являемся частью единого многонационального народа Республики Абхазия, состоим в партиях, нас тоже не устраивают некоторые явления, отдельные государственные чиновники, политики, и депутаты тоже. Но мы не позволяем себе диктовать Парламенту, какие вопросы он должен обсуждать вне очереди, вне Регламента. Мы не приходим на заседания сессий, не присутствуем в процессе голосования, не устраиваем в стенах высшего законодательного органа страны потасовки.

Уважаемый Валерий Еремеевич, Вы являетесь Спикером Парламента, отвечаете за организацию его полноценной деятельности, за соблюдение требований Регламента. Но, к сожалению, события показывают, что Вы или не можете справиться с ситуацией, или негласно поощряете сложившуюся практику.

Обращаемся к Вам с требованием незамедлительно пресечь подобные события в Парламенте или, если Вы не в состоянии это сделать по разным субъективным причинам, сложить с себя полномочия Спикера Парламента.

Председатель ПП «Амцахара» Цугба А. М.

Председатель ПП «Айтайра» Лакербая Л. И.

Сухум, 25 ноября 2021 г.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 26 ноября 2021 13:16

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