104 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА СКОНЧАЛИСЬ
Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 431 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 104 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 18, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья.
В Гудаутской ЦРБ скончалась женщина 84 лет.
В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 65 лет.
В Российском военном госпитале скончались женщины 1942 и 1948 годов рождения.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 34600 человек. Зарегистрировано 522 летальных случаев. Выздоровели 28688 человек.