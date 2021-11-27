104 СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ, ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА СКОНЧАЛИСЬ

Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 431 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 104 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 63 пациентов, в тяжелом состоянии 20 человек, состояние здоровья 43 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 13 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 24, в Гагрской ЦРБ – 18, 2 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 69 пациентов, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья.