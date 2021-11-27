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Абхазия Информ

В ТЕГЕРАНЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ АЛЛЕЯ АБХАЗИЯ

Новости Суббота, 27 ноября 2021 15:03
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В ТЕГЕРАНЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ АЛЛЕЯ АБХАЗИЯ

Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. Одну из улиц столицы Ирана переименовали в Абхазию. Об этом рассказал корреспонденту Sputnik посол по особым поручениям МИД республики, руководитель аппарата Всемирного абхазо-абазинского конгресса Кан Тания.

«Я в Twitter подписан на одного общественного деятеля, который мониторит ситуацию на Ближнем Востоке в целом и в Иране в частности. У него на странице я увидел публикацию о том, что тегеранский городской совет принял решение о переименовании улиц проспекта Валиасар на названия республик и городов Кавказа. К своему удивлению, в том списке я увидел Абхазию тоже», – отметил Тания.

Для того чтобы убедиться в подлинности прочитанного, добавил Тания, он зашел на сайт тегеранского городского совета и с помощью электронного переводчика выяснил, что аллея Голестан в районе шестого муниципалитета Тегерана, расположенного на улице Незами Гянджеви, теперь будет называться Абхазией.

Этот факт Тания назвал приятным и дружеским жестом со стороны тегеранских властей, но говорить о признании суверенитета Абхазии со стороны Ирана пока рано.

«Нам еще предстоит преодолеть немалый путь в деле укрепления отношений с народом и руководством Ирана, но в любом случае это красивый жест, который демонстрирует уважение иранского народа в целом к народам, республикам Кавказа. Также это подтверждение того, что между нами очень много общего, у нас была общая история и это такой сигнал об интенсификации отношений с Ираном», – уверен Тания.

Посол по особым поручениям МИД Абхазии подчеркнул, что работа по установлению отношений с Ираном ведется с 2012 года, и это одно из приоритетных направлений для республики с точки зрения налаживания прямых контактов с этим государством.

В первую очередь, считает Тания, нужно сделать так, чтобы в Иране больше узнали об Абхазии, и переименование улицы в честь нее – это хороший фундамент для развития такого вопроса.

«Может быть, стоит сейчас подхватить такую позитивную волну и выйти на связь с иранским руководством. Я уверен, что наши дипломаты так и сделают», – сказал он.

По мнению Кана Тания, Абхазия тоже может последовать примеру Тегерана и назвать какую-то из улиц в стране в честь иранской столицы или же другого иранского города, но прежде этот вопрос должны изучить и привести исторические доводы абхазские ученые.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Суббота, 27 ноября 2021 15:08

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