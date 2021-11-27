НА РЕКЕ БАСЛА ВЕДУТСЯ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. Об этом мэр Сухума Беслан Эшба рассказал на совещании в Администрации столицы с участием президента Аслана Бжания.
«В настоящее время ведутся берегоукрепительные работы по Басле. Ситуация сложная, надо провести работы, если даже в долг. Мы установили там технику, начали заниматься берегоукрепительными работами. Разумеется, без бетонных сооружений, потому что это огромные деньги. Я представил проект в правительство, там порядка 100 млн рублей бюджет, если серьезно браться за Баслу. Надо сделать дамбы бетонные по 100 м, по 50 метров, и т.д. Те скромные возможности, которые у нас есть, сейчас мы используем и занимаемся расчисткой русла», – сказал Беслан Эшба.
В июле и августе река Басла два раза выходила из берегов и затапливала близлежащие дома по улице Чанба, а также район Турбазы.
Об этом сообщает сайт столицы.