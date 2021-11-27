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Абхазия Информ

НА РЕКЕ БАСЛА ВЕДУТСЯ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Новости Суббота, 27 ноября 2021 15:08
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НА РЕКЕ БАСЛА ВЕДУТСЯ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. Об этом мэр Сухума Беслан Эшба рассказал на совещании в Администрации столицы с участием президента Аслана Бжания.

«В настоящее время ведутся берегоукрепительные работы по Басле. Ситуация сложная, надо провести работы, если даже в долг. Мы установили там технику, начали заниматься ​берегоукрепительными работами. Разумеется, без бетонных сооружений, потому что это огромные деньги. ​Я представил проект в правительство, там порядка 100 млн рублей бюджет, если серьезно браться за Баслу. Надо сделать дамбы бетонные по 100 м,​ по 50 метров, и т.д. Те скромные возможности,​ которые у нас есть, сейчас мы ​используем и занимаемся расчисткой русла», – сказал Беслан Эшба.

В июле и августе река Басла два раза выходила из берегов и затапливала близлежащие дома по улице Чанба, а также район Турбазы.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 27 ноября 2021 15:12

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