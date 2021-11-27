 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Апрель 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА МИНЗДРАВА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Новости Суббота, 27 ноября 2021 15:12
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА МИНЗДРАВА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Блохина прошла встреча Эдуарда Бутба с директором центра, академиком РАН, профессором Иваном Стилиди. В ней также приняли участие кандидат медицинских наук, директор НИИ клинической онкологии им. Н.Н. Трапезникова Павел Кононец, доктор медицинских наук, главный онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев, главный врач клинических институтов Игорь Дорошев, руководитель «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих», профессор Сергей Ачкасов, заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», профессор Алексей Карачун.

Участники встречи заверили министра здравоохранения, что готовы и дальше оказывать всевозможную поддержку и помощь пациентам из Абхазии.

«Помощь в лечении наших граждан в онкологическом центре им. Блохина оказывалась и ранее. После детального обсуждения вопроса, а также благодаря личным контактам, они готовы увеличить объем этой помощи, в том числе в части оказания высокотехнологичной помощи в рамках онкоцентра», – по завершении встречи сказал Эдуард Бутба.

Кроме того, участники встречи выразили готовность обучать и повышать квалификацию абхазских медиков в НМИЦ онкологии им. Блохина.

«Эти специалисты самого высокого уровня готовы приехать в Абхазию для того, чтобы консультировать пациентов и при необходимости оперировать на месте и проводить мастер-классы для наших врачей», – отметил Эдуард Бутба.

Прочитано 2 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА РЕКЕ БАСЛА ВЕДУТСЯ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.