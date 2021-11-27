ГЛАВА МИНЗДРАВА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сухум. 26 ноября 2021. Абхазия-Информ. В Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Блохина прошла встреча Эдуарда Бутба с директором центра, академиком РАН, профессором Иваном Стилиди. В ней также приняли участие кандидат медицинских наук, директор НИИ клинической онкологии им. Н.Н. Трапезникова Павел Кононец, доктор медицинских наук, главный онколог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Гладышев, главный врач клинических институтов Игорь Дорошев, руководитель «НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих», профессор Сергей Ачкасов, заведующий хирургическим отделением абдоминальной онкологии «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова», профессор Алексей Карачун.

Участники встречи заверили министра здравоохранения, что готовы и дальше оказывать всевозможную поддержку и помощь пациентам из Абхазии.

«Помощь в лечении наших граждан в онкологическом центре им. Блохина оказывалась и ранее. После детального обсуждения вопроса, а также благодаря личным контактам, они готовы увеличить объем этой помощи, в том числе в части оказания высокотехнологичной помощи в рамках онкоцентра», – по завершении встречи сказал Эдуард Бутба.

Кроме того, участники встречи выразили готовность обучать и повышать квалификацию абхазских медиков в НМИЦ онкологии им. Блохина.

«Эти специалисты самого высокого уровня готовы приехать в Абхазию для того, чтобы консультировать пациентов и при необходимости оперировать на месте и проводить мастер-классы для наших врачей», – отметил Эдуард Бутба.