ВСТРЕЧА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ С МОСКОВСКОЙ ДИАСПОРОЙ

Глава организации Беслан Агрба поблагодарил гостей за их неоценимый труд и усилия, направленные на лечение населения Абхазии от COVID-19. Он также отметил, что только высокий уровень ответственности со стороны самого населения по соблюдению антиковидных мер и осознание необходимости вакцинации может остановить распространение этого тяжелого заболевания.

В формате диалога Эдуард Бутба ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

«Ситуация остается сложной, но Минздрав прилагает все усилия по оказанию помощи в лечении наших граждан от коронавирусной инфекции», – отметил глава Минздрава Абхазии.

Главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния в свою очередь рассказал, что нагрузки на медицинский персонал по-прежнему колоссальные, но как бы тяжело не было в настоящее время инфекционная больница справляется с текущим потоком больных.

Эдуард Бутба также рассказал членам диаспоры, что в Минздраве ведется скоординированная работа, главное направление которой оперативное реагирование на все сложные ситуации. Министр лично постоянно поддерживает связь с главврачами медучреждений и с самими докторами, открыт для постоянного живого диалога, как с медицинским персоналом, так и с населением. И все же, несмотря на весь комплексный подход к ситуации, проблемы остаются. Это и дефицит профильных кадров, нехватка необходимого современного оборудования и препаратов. Эдуард Бутба заверил, что план по модернизации системы здравоохранения есть, и Минздрав будет его поэтапно реализовывать.

Участников встречи интересовал вопрос открытия объектов культуры, ведь как известно именно они помогают сохранять интеллектуальный и культурный потенциал нации, транслируя через свою деятельность историческое наследие Абхазии. Эдуард Бутба разъяснил, что в условиях высоких показателей заболеваемости в стране говорить об открытии объектов культуры рано.

Подводя итоги встречи, министр здравоохранения Эдуард Бутба напомнил собравшимся о главной цели вакцинации против COVID-19 – это минимизация летальности и количества тяжелых случаев заболевания.