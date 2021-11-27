 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН
ноября 19 2021

СТРАНА ДЛЯ ДУШИ: ПОЧЕМУ НАДО ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ В НЕСЕЗОН

МОСКВА, РИА Новости, Ольга Кабанова. Разрушенные здания соседствуют с современными отелями и ресторанами, мусор – с…
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ноября 02 2021
НЕУДАЧНОЕ РЕШЕНИЕ
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ
октября 26 2021
АБХАЗИЯ НЕ МОЖЕТ ОСВОИТЬ РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ, НО ХОЧЕТ ЕЩЕ

В мире

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ
ноября 01 2021

WHATSAPP С 1 НОЯБРЯ ПЕРЕСТАНЕТ РАБОТАТЬ НА РЯДЕ УСТРОЙСТВ

Сухум. 1 ноября 2021. Абхазия-Информ. Мессенджер WhatsApp с сегодняшнего дня перестанет работать на ряде устройств,…
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
сентября 20 2021
ДОБРОТА - СПАСЕТ МИР
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ
августа 20 2021
КАК США, УКРАИНА И ФАНАР ИГРАЮТ ПРОТИВ ИНТЕРЕСОВ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ С МОСКОВСКОЙ ДИАСПОРОЙ

Новости Суббота, 27 ноября 2021 15:43
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ С МОСКОВСКОЙ ДИАСПОРОЙ

Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. В офисе Московской Абхазской Диаспоры прошла встреча с министром здравоохранения Эдуардом Бутба и главным врачом Сухумской инфекционной больницы Астамуром Гуния.

Глава организации Беслан Агрба поблагодарил гостей за их неоценимый труд и усилия, направленные на лечение населения Абхазии от COVID-19. Он также отметил, что только высокий уровень ответственности со стороны самого населения по соблюдению антиковидных мер и осознание необходимости вакцинации может остановить распространение этого тяжелого заболевания.

В формате диалога Эдуард Бутба ответил на многочисленные вопросы собравшихся.

«Ситуация остается сложной, но Минздрав прилагает все усилия по оказанию помощи в лечении наших граждан от коронавирусной инфекции», – отметил глава Минздрава Абхазии.

Главный врач Сухумской инфекционной больницы Астамур Гуния в свою очередь рассказал, что нагрузки на медицинский персонал по-прежнему колоссальные, но как бы тяжело не было в настоящее время инфекционная больница справляется с текущим потоком больных.

Эдуард Бутба также рассказал членам диаспоры, что в Минздраве ведется скоординированная работа, главное направление которой оперативное реагирование на все сложные ситуации. Министр лично постоянно поддерживает связь с главврачами медучреждений и с самими докторами, открыт для постоянного живого диалога, как с медицинским персоналом, так и с населением. И все же, несмотря на весь комплексный подход к ситуации, проблемы остаются. Это и дефицит профильных кадров, нехватка необходимого современного оборудования и препаратов. Эдуард Бутба заверил, что план по модернизации системы здравоохранения есть, и Минздрав будет его поэтапно реализовывать.

Участников встречи интересовал вопрос открытия объектов культуры, ведь как известно именно они помогают сохранять интеллектуальный и культурный потенциал нации, транслируя через свою деятельность историческое наследие Абхазии. Эдуард Бутба разъяснил, что в условиях высоких показателей заболеваемости в стране говорить об открытии объектов культуры рано.

Подводя итоги встречи, министр здравоохранения Эдуард Бутба напомнил собравшимся о главной цели вакцинации против COVID-19 – это минимизация летальности и количества тяжелых случаев заболевания.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 27 ноября 2021 15:46

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЛАВА МИНЗДРАВА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.