СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА

Мэр Сухума Беслан Эшба выступил с обстоятельным докладом, касающимся всех сфер жизнедеятельности столицы. Он рассказал о численности проживающих в Сухуме, о количестве трудоспособного населения и пенсионерах, об основных экономических показателях города, об объемах инвестиций и реализуемых инвестиционных проектах, об основных бюджетообразующих предприятиях, о здравоохранении и состоянии энергетической отрасли, о проводимых ремонтных работах.

«Согласно индикативному плану товарооборот за 9 месяцев 2021 года 23 миллиарда 752 миллиона рублей фактически составил 24 миллиарда 228 миллионов рублей. В промышленности у нас задействованы 82 предприятия, число работников 811 человек средняя заработная плата 18 тысяч рублей», – сказал Беслан Эшба.

Президент уточнил у мэра, на какой стадии находится готовность проекта по ремонту причала у Брехаловки.

«Причал будет отремонтирован. Первая стадия исследования завершена. Проект заказан. 31 января проектные документы будут готовы. Сразу готовы приступить в ремонтным работам. Бумаги на рассмотрении», – сказал глава Администрации. «Когда появляются инвесторы с такими инициативами, готовые вложиться в осуществление проекта, бумажная волокита неприемлема, мгновенно надо принимать решения», – подчеркнул президент.

Он поручил первому вице-премьеру Беслану Джопуа проследить за подготовкой необходимых документов.

Касаясь энергетической отрасли, Беслан Эшба сообщил, что собираемость оплаты за электроэнергию составляет 40 процентов от общего числа абонентов. «Должно быть 80. Надо людей приучить к тому, что за услуги надо платить. Иначе не будет никакого развития отраслей и экономики. Это имеет большое значение не только экономическое, это культура, в том числе и поведенческая. Я абсолютно уверен, что если на каком-то этапе была проведена работа с населением и им говорили бы о том, что электричество – это товар, за который надо платить, население уже давно привыкло бы это делать. Кто-то считал, что это не товар, что это предмет политических спекуляций, поэтому мы имеем то, что имеем», – сказал Аслан Бжания.

Глава столицы отдельным блоком обозначил значимость установок приборов по контролю и учету потребленной электроэнергии. Он заметил, что, к примеру, в 2014 году было установлено 11,5 тысяч приборов учета, но из-за недосмотра многие из них пришли в негодность. До недавнего времени на 26 тысяч абонентов приборов было всего 3400. За последние месяцы количество установленных приборов достигло семи с половиной тысяч.

«Силами СУЭС оттестировано, приведено в рабочее состояние 7,5 тысяч приборов. Это за последние три-четыре месяцев. Еще 1200 новых счетчиков купили. Собираемость, например, в августе-сентябре достигла 8-9 миллионов. В 2014 году количество счетчиков было 11 тысяч и собираемость по ним была 95 процентов. К 2020 году их осталось 3400», – сказал Беслан Эшба.

Президент интересовался, влияет ли установка приборов учета на собираемость оплаты за потребленную электроэнергию.

Начальник СУЭС Тимур Джинджолия отметил, что если наладить систему, то собираемость составит 80 процентов, и это нижняя планка, так как показатели на самом деле будут значительно выше.

Говорили на совещании и о сохранении исторического облика столицы и необходимости наличия генерального плана развития города. Беслан Эшба сообщил, что готовится цифровая модель города.

«Какие меры надо принять по сохранению исторического облика центра? Что можем запретить сейчас, как можем противодействовать? Чтобы фасады более или менее гармонизировали с ландшафтом и друг с другом, чтобы крыши по цветовой гамме ограничить – не красное, синее, желтое, а двумя цветами?» - спросил президент.

«На очередном заседании градостроительного совета первым пунктом у нас стоит очертить историческую часть города, где запрещено какое-либо строительство на тротуарной части, на зеленой части. Что касается архитектурных решений, обязательно с учетом местности, чтобы вписывалось по фасадной части, по высотности. После решения градостроительного совета, выйдет мое распоряжение. До конца года это будет», – сказал мэр.

В завершении совещания Аслан Бжания выразил уверенность, что руководство города сможет сделать так, чтобы Сухум вновь стал славиться своей красотой и чистотой.

«Вы сможете преобразить и сделать этот город таким, каким он был несколько десятилетий назад – красивым, уникальным, неповторимым и привлекательным. Мы должны принять решение, кто будет восстанавливать объекты, которые кто готово восстановить, добро пожаловать. Я вам даю слово, что к концу 2022 года те, кто не будет восстанавливать, будут лишены этих объектов. До этого времени должны быть представлены проекты развития этих территорий. Потому что это символизирует дееспособность или недееспособность любой власти. Такие знаковые места в городе не должны дальше разрушаться под воздействием дождя, снега и других природных явлений», -– сказал Аслан Бжания.

Об этом сообщает сайт столицы.