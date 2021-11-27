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Абхазия Информ

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА ДЛЯ СОБАК БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Новости Суббота, 27 ноября 2021 15:56
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА ДЛЯ СОБАК БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. На совещании с участием президента Абхазии глава Администрации Сухума рассказал, что скоро завершается строительство приюта для бездомных собак.

«Мы помогаем благотворительному фонду «Надежда», строим приют, близки к завершению – неделя, десять дней, – и мы его запустим. Администрация Сухумского района выделила землю на территории поселка Дзигута. И мы построили там собачий приют. Год ведем строительство, потому что с деньгами не всегда всё было хорошо», – сказал Беслан Эшба.

В целях защиты животных от жестокого обращения, 19 мая 2020 года глава столицы Беслан Эшба подписал распоряжение о запрете отстрела в Сухуме безнадзорных домашних животных.
Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 27 ноября 2021 15:59

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