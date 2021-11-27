СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА ДЛЯ СОБАК БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ

Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. На совещании с участием президента Абхазии глава Администрации Сухума рассказал, что скоро завершается строительство приюта для бездомных собак.

«Мы помогаем благотворительному фонду «Надежда», строим приют, близки к завершению – неделя, десять дней, – и мы его запустим. Администрация Сухумского района выделила землю на территории поселка Дзигута. И мы построили там собачий приют. Год ведем строительство, потому что с деньгами не всегда всё было хорошо», – сказал Беслан Эшба.