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Абхазия Информ

ПОЖАР В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Новости Суббота, 27 ноября 2021 15:59
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Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. В селе Агубедиа загорелся частный, деревянный, бельэтажный дом. Сигнал о возгорании поступил в МЧС Абхазии в 15 часов 59 минут.

К приезду пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Несмотря на усилия пожарных, дом выгорел полностью.

Без крова осталась многодетная семья, состоящая из родителей и четверых детей–школьников.

По предварительной версии причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Суббота, 27 ноября 2021 16:03

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