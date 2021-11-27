ПОЖАР В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ
Новости Суббота, 27 ноября 2021 15:59
Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. В селе Агубедиа загорелся частный, деревянный, бельэтажный дом. Сигнал о возгорании поступил в МЧС Абхазии в 15 часов 59 минут.
К приезду пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Несмотря на усилия пожарных, дом выгорел полностью.
Без крова осталась многодетная семья, состоящая из родителей и четверых детей–школьников.
По предварительной версии причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.
Последнее от Super User
- СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИЮТА ДЛЯ СОБАК БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ
- СОВЕЩАНИЕ В АДМИНИСТРАЦИИ СТОЛИЦЫ С УЧАСТИЕМ ПРЕЗИДЕНТА
- ВСТРЕЧА МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АБХАЗИИ С МОСКОВСКОЙ ДИАСПОРОЙ
- ГЛАВА МИНЗДРАВА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
- НА РЕКЕ БАСЛА ВЕДУТСЯ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ