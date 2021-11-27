ПОЖАР В ТКУАРЧАЛСКОМ РАЙОНЕ

Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. В селе Агубедиа загорелся частный, деревянный, бельэтажный дом. Сигнал о возгорании поступил в МЧС Абхазии в 15 часов 59 минут. К приезду пожарных дом был полностью охвачен пламенем. Несмотря на усилия пожарных, дом выгорел полностью. Без крова осталась многодетная семья, состоящая из родителей и четверых детей–школьников. По предварительной версии причиной происшествия стало замыкание в электропроводке.