ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. Д олжностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Хашта, Галского района обнаружена табачная продукция в количестве 20 000 шт., подготовленная для дальнейшего незаконного перемещения на территорию Грузии.

По данному факту правоохранительными подразделениями ГТК проводятся проверочные мероприятия.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал», в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» была пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия. В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Республики Грузия обнаружены и изъяты предметы одежды в ассортименте общим весом 60 кг.

Там же на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия. В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Грузии были обнаружены и изъяты товары различных наименований в количестве 30 ед.



Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнут осмотру торговый объект. В результате обнаружена автомобильная эмаль на общую стоимость 70 000 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.



В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнут осмотру еще торговый объект. В результате обнаружены автомобильные запчасти на общую стоимость 155 100 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.



Еще один торговый объект г. Сухум подвергнут осмотру. Обнаружено автомобильное масло общей стоимостью 176 525 руб., ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.



Должностными лицами таможенного поста «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий подвергнут проверке пассажирский поезд, следовавший со стороны Российской Федерации. В ходе проверки у гражданки Республики Абхазия обнаружены незадекларированные предметы одежды, общий вес которых составил 80 кг.



В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля поста «Псоу» остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра багажного отделения были обнаружены незадекларированные товары в ассортименте на общую стоимость 80 000 руб.



По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административных взысканий.