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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Суббота, 27 ноября 2021 16:29
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия совместно с должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал» ГТК Республики Абхазия в результате проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Хашта, Галского района обнаружена табачная продукция в количестве 20 000 шт., подготовленная для дальнейшего незаконного перемещения на территорию Грузии. 

По данному факту правоохранительными подразделениями ГТК проводятся проверочные мероприятия.

Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного управления «Гал», в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий на таможенном посту «Ингур» была пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.  В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Республики Грузия обнаружены и изъяты предметы одежды в ассортименте общим весом 60 кг.

Там же на таможенном посту «Ингур» пресечена попытка незаконного перемещения товаров через таможенную границу Республики Абхазия.  В результате досмотра ручной клади гражданки, следовавшей из Грузии были обнаружены и изъяты товары различных наименований в количестве 30 ед.

Материалы по данным административным правонарушениям переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК Республики Абхазия.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнут осмотру торговый объект. В результате обнаружена автомобильная эмаль на общую стоимость 70 000 руб., ввезенная ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухум подвергнут осмотру еще торговый объект. В результате обнаружены автомобильные запчасти на общую стоимость 155 100 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

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Еще один торговый объект г. Сухум подвергнут осмотру. Обнаружено автомобильное масло общей стоимостью 176 525 руб., ввезенное ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением действующего таможенного законодательства.

Должностными лицами таможенного поста «Псоу» в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий подвергнут проверке пассажирский поезд, следовавший со стороны Российской Федерации. В ходе проверки у гражданки Республики Абхазия обнаружены незадекларированные предметы одежды, общий вес которых составил 80 кг. 

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В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в зоне таможенного контроля поста «Псоу» остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, управляемое гражданином Республики Абхазия. В результате досмотра багажного отделения были обнаружены незадекларированные товары в ассортименте на общую стоимость 80 000 руб. 

По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административных взысканий. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Суббота, 27 ноября 2021 16:53

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