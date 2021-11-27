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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН СТРЕЛЯВШИЙ В ЗДАНИЕ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» АЛХАС ХВАРЦКИЯ

Новости Суббота, 27 ноября 2021 18:38
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ЗАДЕРЖАН СТРЕЛЯВШИЙ В ЗДАНИЕ «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО» АЛХАС ХВАРЦКИЯ

Сухум. 27 ноября 2021. Абхазия-Информ. Принятыми оперативными мерами сотрудниками уголовного розыска 1-ОМ УВД по г. Сухум задержан гражданин Хварцкия Алхас Константинович 1979 г.р.

Вышеназванный гражданин примерно в 22.50 час. 25 ноября текущего года, находясь на прилегающей территории РУП «Черноморэнерго» по ул. Гумистинская, имея прямой преступный умысел на грубое нарушение общественного порядка и осознавая противоправный характер своих действий, произвел 8 выстрелов в сторону указанного здания из хранящегося при нем огнестрельного оружия. При пресечении его противоправных действий сотрудниками милиции, последний произвел еще 7 выстрелов, в результате был обезоружен и задержан на месте преступления.

Следственным отделом УВД по г. Сухум в отношении гражданина Хварцкия возбуждено уголовное дело по 2 ст. 207 УК РА – хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия, а так же связанное с сопротивлением представителю власти, пресекающему нарушение общественного порядка. За данное деяние уголовным кодексом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до семи лет.

Изъятое у Алхаса Хварцкия оружие – пистолета системы ТТ калибра 7.62 мм, направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Суббота, 27 ноября 2021 18:44

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