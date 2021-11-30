141 ЗАБОЛЕВШИЙ И ТРИ ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ

Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 786 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 141 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 64 пациента, в тяжелом состоянии 12 человека, состояние здоровья 52 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 38 пациентов, 15 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, в Гагрской ЦРБ – 19, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 13 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуме 73 пациента, 5 человек в тяжёлом состоянии здоровья.