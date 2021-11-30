1 ДЕКАБРЯ МОЖНО БУДЕТ БЕСПЛАТНО СДАТЬ АНАЛИЗЫ НА СПИД И ГЕПАТИТ

Каждый желающий сможет пройти бесплатное обследование на такие заболевания как: ВИЧ, гепатит В и С, сифилис.

Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. 1 декабря Республиканский кожно-венерологический диспансер и Центр СПИД проведут акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Обследование будет проводиться экспресс методом в мобильной лаборатории с 9:30 до 13:00.

В течение 20 минут человек получит ответы на анализы, которые будут конфиденциальны.

Мобильная лаборатория будет расположена по адресу ул. Эшба 164 ( Республиканская больница).