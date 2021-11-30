Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. О проведенной реформе домоуправлений в структуре администрации Сухума рассказал мэр столицы Беслан Эшба на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания.

«Завершили реформу по домоуправлениям. Сегодня вместо домоуправлений – районные управы. Расширили их территориальные полномочия. Теперь они отвечают за всё в черте своих границ. В свое время у домоуправлений забрали коммунальные платежи, они стали напрямую поступать в бюджет. Это небольшие деньги, до семи миллионов рублей. Прямого интереса у домоуправлений для сбора платежей не стало, учитывая, что деньги у них не оставались. Сейчас мы им говорим о том, что все деньги, которые вы соберете по коммунальным платежам, осядут у вас, чтобы в дальнейшем эти средства переориентировать на дома, учреждения, которые находятся в их районах», – сказал Беслан Эшба.