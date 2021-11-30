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Абхазия Информ

ВМЕСТО ДОМОУПРАВЛЕНИЙ – РАЙОННЫЕ УПРАВЫ

Новости Вторник, 30 ноября 2021 15:41
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ВМЕСТО ДОМОУПРАВЛЕНИЙ – РАЙОННЫЕ УПРАВЫ

Сухум. 29 ноября 2021. Абхазия-Информ. О проведенной реформе домоуправлений в структуре администрации Сухума рассказал мэр столицы Беслан Эшба на встрече с президентом Абхазии Асланом Бжания.

«Завершили реформу по домоуправлениям. Сегодня вместо домоуправлений – районные управы. Расширили их территориальные полномочия. Теперь они отвечают за всё в черте своих границ. В свое время у домоуправлений забрали коммунальные платежи, они стали напрямую поступать в бюджет. Это небольшие деньги, до семи миллионов рублей. Прямого интереса у домоуправлений для сбора платежей не стало, учитывая, что деньги у них не оставались. Сейчас мы им говорим о том, что все деньги, которые вы соберете по коммунальным платежам, осядут у вас, чтобы в дальнейшем эти средства переориентировать на дома, учреждения, которые находятся в их районах», – сказал Беслан Эшба.

Он уточнил, что по столице пять управ, и в перспективе они должны стать местными муниципалитетами. 

Об этом сообщает сайт столицы.



Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 30 ноября 2021 15:42

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