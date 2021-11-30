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Абхазия Информ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО БЮДЖЕТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2022 ГОД

Новости Вторник, 30 ноября 2021 16:12
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ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО БЮДЖЕТЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2022 ГОД

Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. На состоявшемся сегодня заседании Кабинета министров, правительство утвердило бюджеты внебюджетных фондов на 2022 год;

Общий объем доходов бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2022 год составит 166 159,1 тыс. руб. Общий объем расходов бюджета фонда – 166 159,1 тыс. руб.

Общий объем доходов Пенсионного фонда – 1 286 016,2 тыс. руб., общий объем расходов бюджета фонда в сумме 1 286 016,2 тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия 45 499,7 тыс. рублей и общий объем расходов бюджета фонда в сумме 45 499,7 тыс. руб.

Утвержден общий объем доходов бюджета Фонда репатриации в сумме 209 308,1 тыс. руб. и общий объем расходов бюджета фонда в сумме 209 308,1 тыс. руб.

Общий объем доходов бюджета Фонда социального страхования и охраны труда на 2022 год в сумме 122 816,9 тыс. руб. согласно и общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 122 816,9 тыс. руб.

При этом максимальный размер пособий за полный календарный месяц не может превышать:

– по временной нетрудоспособности – 15 110 рублей;

– по беременности и родам – 20 192 рублей.

Утвержден общий объем доходов бюджета Дорожного фонда Республики Абхазия на 2022 год в сумме 115 000,0 тыс. руб. и общий объем расходов бюджета Фонда на в сумме 115 000,0 тыс. руб.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 30 ноября 2021 16:15

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