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Абхазия Информ

В СУХУМСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ВЫРОСЛА АКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19

Новости Вторник, 30 ноября 2021 16:15
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Сухум. 30 ноября 2021. Абхазия-Информ. Активность вакцинирования от COVID-19 увеличилась, сказала в интервью главврач поликлиники №1 города Сухум Лиана Ампар.

«Вакцинацию мы начали в мае, и я могу сказать, что сейчас активность намного выше, я даже не ожидала. Также, многие из тех, кто вакцинировался в мае, готовы к ревакцинации «Спутником Лайт», но в данный момент он заканчивается, и в конце декабря ожидаем поставку. Минздрав ведет переговоры, насколько мне известно, препарат уже закуплен, и мы продолжим этап ревакцинации», – подчеркнула она.

Ампар рассказала, что ежедневно, в сухумскую поликлинику №1 приходят от 40 до 50 человек на вакцинацию или ревакцинацию.

«Люди спрашивают о том, может ли вакцина вызвать аллергическую реакцию или нет, а также часто задают вопросы о наличии антител, называют уровень, спрашивают мало это или много, нужно делать вакцину или нет», – говорит Ампар.

Кроме того, главврач столичной поликлиники №1 отметила, что если человек переболел и уровень антител низкий, то нужно вакцинироваться. Отсрочить вакцинацию следует, если антитела находятся на достаточно высоком уровне: если уровень антител от 500 и выше, это хороший показатель, если ниже, то следует привиться.

«Мы настороженно относимся к онкологическим больным, больным, получающим курс химиотерапии, вакцина не рекомендована. Если нет обострения у гипертоников, то мы вакцинируем, это не является противопоказанием», – отметила она.

Согласно последним данным Минздрава, 780 человек привилось препаратом «Спутник V» с 18 ноября. Общее число вакцинированных в республике 12491 человек. «Спутником Лайт» к 29 ноября привились 5211 человек.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 30 ноября 2021 16:20

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