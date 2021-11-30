ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПАРАМЕТРЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Проект закона о республиканском бюджете на 2022 год был сформирован на основе экономических показателей Индикативного плана социально-экономического развития Республики Абхазия. При формировании доходной базы бюджета учитывалась оценка исполнения республиканского бюджета за 2020 год и ожидаемые итоги социально-экономического развития текущего года, а также итоги исполнения республиканского бюджета за январь – август 2021 года.

В 2022 году предусматриваются основные параметры государственного бюджета Республики Абхазия по доходам 11 753 437,1 тыс. рублей, по расходам 12 293 112,3 тыс. рублей. Дефицит государственного бюджета Республики Абхазия определяется в объеме 539 675,2 тыс. рублей.

В структуре совокупных доходов по всем источникам поступлений доля доходов республиканского бюджета составляет 80,2%, местных бюджетов – 19,8%. В структуре совокупных расходов по всем направлениям финансирования доля расходов республиканского бюджета составляет 70,7%, местных бюджетов – 29,3%.

В 2022 году прогнозируется увеличение доходов государственного бюджета Республики Абхазия по отношению к 2021 году на общую сумму 1 289 574,4 тыс. рублей. Рост обусловлен изменением доходов в виде собственных налоговых и неналоговых поступлений на сумму 736 934,2 тыс. рублей и безвозмездных поступлений из РФ на сумму 552 640,2 тыс. рублей.

Предусматриваемый объем расходов республиканского бюджета на 2022 год определяется в сумме 9 970 233,3 тыс. рублей, что на 702 449,1 тыс. рублей, или на 7,6 % больше показателей 2021 года.

«Общегосударственные вопросы» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 2 143 014,5 тыс. рублей, что на 332 369,7 тыс. рублей больше 2021 года. В рамках раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджета обеспечивается реализация следующих основных расходных полномочий Республики Абхазия и определяются предельные бюджетные ассигнования на:

– функционирование органов законодательной власти – в объеме 60 600 тыс. рублей, что на 2 400,0 тыс. рублей больше по отношению к уровню 2021 года. К органам законодательной власти отнесены расходные полномочия по обеспечению деятельности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

– функционирование органов исполнительной власти – в объеме 174 557,1 тыс. рублей, что на 15 453,5 тыс. рублей больше по отношению к уровню 2021 года;

– функционирование судебной системы – в объеме 215 617,3 тыс. рублей, что на 12 940,2 тыс. рублей больше значений 2021 года. Из общих расходов на судебную систему прогнозируются расходы на функционирование Конституционного суда Республики Абхазия в объеме 34 787,0 тыс. рублей; Верховного суда Республики Абхазия, судов города Сухум и районов Республики Абхазия, Военного суда Республики Абхазия – в объеме 141 204,2 тыс. рублей; Арбитражного суда Республики Абхазия – в объеме 39 626,1 тыс. рублей;

– функционирование финансовых, налоговых и таможенных органов – в объеме 395 416,3 тыс. рублей. В составе финансовых, налоговых и таможенных органов учтены бюджетные ассигнования на функционирование Контрольной палаты Республики Абхазия – в объеме 34 744,9 тыс. рублей; Государственного таможенного комитета Республики Абхазия – в объеме 187 231,3 тыс. рублей; Министерства финансов Республики Абхазия – в объеме 88 244,0 тыс. рублей и Министерства по налогам и сборам Республики Абхазия – в объеме 85 196,1 тыс. рублей;

– международная деятельность – в объеме 96 145,1 тыс. рублей, что на 16 352,4 тыс. рублей больше значений 2021 года. В составе расходов на международную деятельность предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование аппарата, представительств и посольств Министерства иностранных дел Республики Абхазия;

– обслуживание государственного долга – в объеме 33 072,1 тыс. рублей, из них на обслуживание внутреннего долга – в объеме 1 250,0 тыс. рублей; на обслуживание внешнего долга (обслуживание государственного экспортного кредита) – в объеме 31 822,1 тыс. рублей;

– обеспечение выборов и референдумов – в объеме 19 655,5 тыс. рублей, что на 15 475,2 тыс. рублей больше значений 2021 года. В соответствии с Конституционным Законом Республики Абхазия от 31 марта 2004 года №877-с-XIV «О выборах депутатов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия» в 2022 году проводятся выборы депутатов в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. В целях финансового обеспечения на эти мероприятия предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 15 000,0 тыс. рублей; на функционирование деятельности аппарата Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия – 4 655,5 тыс. рублей;

– резервные фонды – в объеме 500 000,0 тыс. рублей, в том числе: резервный фонд Президента Республики Абхазия – в объеме 400 000,0 тыс. рублей и резервный фонд Правительства Республики Абхазия – в объеме 100 000,0 тыс. рублей;

– фундаментальные и прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов – в объеме 158 832,9 тыс. рублей, что на 27 703,4 тыс. рублей больше показателей 2021 года. В структуре расходов предусматриваются ассигнования на содержание: системы Академии наук Абхазии – в объеме 154 451,6 тыс. рублей, что на 26 822,4 тыс. рублей больше уровня 2021 года; функционирование Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия – в объеме 4 381,3 тыс. рублей, что на 881,0 тыс. рублей больше уровня 2021 года;

– другие общегосударственные вопросы – в объеме 489 118,2 тыс. рублей, что на 78 535,3 тыс. рублей больше уровня 2021 года. В структуре расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Управления государственными дачами при Администрации Президента Республики Абхазия – в объеме 28 350,3 тыс. рублей; Благотворительного фонда Первого Президента Республики Абхазия – в объеме 5 829,3 тыс. рублей; Общественной палаты Республики Абхазия – в объеме 2 076,2 тыс. рублей; Государственного учреждения РА «Государственная кадастровая палата» – в объеме 5 655,9 тыс. рублей; Аппарата Уполномоченного по правам человека Республики Абхазия – в объеме 4 870,8 тыс. рублей; бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Аппарата Уполномоченного по правам ребенка Республики Абхазия предусматриваются в объеме 905,2 тыс. рублей; Аппарата полномочного представителя Президента Республики Абхазия по связям с международными организациями по гуманитарным вопросам – в объеме 4 850,1 тыс. рублей; Центра Абхазской энциклопедии – 6 595,2 тыс. рублей; Фонда «Международный культурно-деловой центр» – в объеме 3 668,2 тыс. рублей; Совета старейшин Республики Абхазия – в объеме 1 412,6 тыс. рублей; Республиканского Совета ветеранов Великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил Республики Абхазия – в объеме 1 900,0 тыс. рублей; финансовое обеспечение мероприятий по автоматизации бюджетного учета в Республике Абхазия – в объеме 20 000,0 тыс. рублей; расходы на изготовление акцизных марок и бланков строгой отчетности (билетов, виз, экскурсионных путевок и других) – в объеме 33 481,4 тыс. рублей; компенсационные выплаты вкладчикам Сбербанка – в объеме 4 000,0 тыс. рублей, что на 1 500,0 тыс. рублей больше уровня 2021 года. В целях реализации Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования за счет средств Российской Федерации повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года предусматриваются бюджетные ассигнования на повышение заработной платы в объеме 349 304,0 тыс. рублей; по данному подразделу предусматриваются также расходы на создание и внедрение электронной системы онлайн-передачи данных с контрольно-кассовой техники в объеме 8 619,0 тыс. рублей; на поддержку независимых средств массовой информации Республики Абхазия, из расчета по 50,0 тыс. рублей в месяц, на общую сумму 3 600,0 тыс. рублей и другие расходы – в объеме 4 000,0 тыс. рублей.

– функционирование органов прокуратуры в объеме 84 279,4 тыс. рублей, что на 12 240,0 тыс. рублей больше к уровню 2021 года. Рост обусловлен увеличением расходов на стимулирующие выплаты по заработной плате работников органов прокуратуры Республики Абхазия,

– функционирование органов внутренних дел – в объеме 961 797,7 тыс. рублей, или на 238 385,8 тыс. рублей больше по сравнению с 2021 годом. По данному подразделу предусматриваются бюджетные ассигнования на текущее содержание и деятельность Министерства внутренних дел Республики Абхазия, из которых на реализацию Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия – 222 666,8 тыс. рублей, на обеспечение деятельности совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел в Республике Абхазия – 243 214,8 тыс. рублей;

– функционирование органов юстиции – в объеме 61 166,9 тыс. рублей, или на 1 543,8 тыс. рублей больше уровня 2021 года;

– миграционную политику – в объеме 37 917,3 тыс. рублей;

– защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций – в объеме 185 944,4 тыс. рублей, что на 3 000,0 тыс. рублей больше уровня 2021 года;

– другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности – в объеме 144 936,7 тыс. рублей.

– общеэкономические вопросы – в объеме 23 736,3 тыс. рублей, в том числе: на функционирование Министерства экономики Республики Абхазия – 19 435,4 тыс. рублей и ГУ «Государственное инвестиционное агентство» – в объеме 4 300,9 тыс. рублей;

– строительство – в объеме 163 491,8 тыс. рублей, или на 55 816,5 тыс. рублей больше уровня 2021 года. По указанному подразделу предусмотрены бюджетные ассигнования на функционирование Управления капитального строительства Республики Абхазия в объеме 5 341,3 тыс. рублей; на компенсацию затрат, понесенных при строительстве завода по производству полимерных труб на территории Гудаутского района – в объеме 55 500,7 тыс. рублей; на проведение мероприятий по ремонтно-восстановительным работам – в объеме 100 000,0 тыс. рублей; на функционирование Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству – в объеме 2 649,8 тыс. рублей;

– промышленность, энергетику, связь, транспорт – в объеме 145 652,4 тыс. рублей, в том числе: на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по связи, массовым коммуникациям и цифровому развитию – в объеме 24 625,6 тыс. рублей, Агентства Правительственной связи при Президенте Республики Абхазия – в объеме 21 026,8 тыс. рублей; на дотацию РУП «Черноморэнерго» – в объеме 100 000,0 тыс. рублей;

– курорты и туризм – в объеме 14 135,7 тыс. рублей;

– сельское хозяйство – в объеме 141 493,3 тыс. рублей, в том числе: функционирование деятельности Министерства сельского хозяйства Республики Абхазия в объеме 6 836,1 тыс. рублей; на мероприятия по восстановлению и развитию сельского хозяйства – 100 000,0 тыс. рублей; на функционирование деятельности Государственной службы защиты растений – в объеме 336,3 тыс. рублей; Государственной ветеринарной службы Республики Абхазия, Республиканской ветеринарной лаборатории и Государственного учреждения «Абхазвет» – в объеме 12 257,1 тыс. рублей; Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений – в объеме 22 063,8 тыс. рублей;

– лесное, рыбное и водное хозяйства – в объеме 17 017,1 тыс. рублей, что на 1 687,6 тыс. рублей больше уровня 2021 года. В структуре расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование Государственного управления лесного хозяйства Республики Абхазия;

– другие вопросы в области национальной экономики – в объеме 78 232,0 тыс. рублей, из которых на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях создания благоприятных условий для их развития и обеспечения занятости населения Республики Абхазия – в объеме 50 000,0 тыс. рублей; на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по статистике – в объеме 21 951,2 тыс. рублей; Республиканскому унитарному предприятию «Абхазская железная дорога» на обеспечение охраны железной дороги – в объеме 6 280,8 тыс. рублей. В рамках раздела «Национальная экономика» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 1350 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 гг.

– экологический контроль – в объеме 1 800,0 тыс. рублей. В структуре данных расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Абхазского государственного центра экологического мониторинга Республики Абхазия;

– охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания – в объеме 2 821,5 тыс. рублей. В структуре расходов предусматриваются бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Кодорское ущелье»;

– другие вопросы в области охраны окружающей среды – в объеме 10 355,3 тыс. рублей. Данные расходы предусматриваются на функционирование деятельности Государственного комитета Республики Абхазия по экологии;

– общее образование – в объеме 139 133,9 тыс. рублей (функционирование четырех образовательных учреждений интернатного типа и Сухумской средней школы №1 им. Б. В. Шинкуба);

– среднее профессиональное образование – в объеме 72 128,2 тыс. рублей;

– высшее и послевузовское образование – в объеме 193 455,6 тыс. рублей, из которых: на функционирование деятельности Абхазского государственного университета – 183 243,4 тыс. рублей, что на 20 037,5 больше уровня 2021 года, и Института педагогики им. Н. Х. Адзинба – 10 212,2 тыс. рублей, что на 2 151,5 тыс. рублей больше 2021 года;

– другие вопросы в области образования – в объеме 55 613,4 тыс. рублей. К данной структуре расходов относятся бюджетные ассигнования на функционирование деятельности Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия – в сумме 16 413,4 тыс. рублей; финансовое обеспечение мероприятий в области образования – в сумме 15 000,0 тыс. рублей; издание учебников – в объеме 15 000,0 тыс. рублей; реализацию мероприятий, связанных с освещением на государственном языке в средствах массовой информации деятельности законодательного, исполнительных, судебных органов государственной власти и общественных организаций, – в размере 4 200,0 тыс. рублей и на реализацию проектов в области языковой политики – в объеме 5 000,0 тыс. рублей.

– медицинскую помощь населению – в объеме 365 451,9 тыс. рублей. Предусматриваются расходы на функционирование двух центральных республиканских больниц, двух реабилитационных центров и шести диспансеров;

– санитарно-эпидемиологический надзор – в объеме 18 710,9 тыс. рублей, что на 5 432,2 тыс. рублей больше уровня 2021 года. Предусматриваются расходы на функционирование Республиканской санитарно-эпидемиологической службы;

– другие вопросы в области здравоохранения – в объеме 539 333,4 тыс. рублей, из них на:

– функционирование Министерства здравоохранения Республики Абхазия предусматривается в объеме 19 915,9 тыс. рублей, Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы – 8 634,2 тыс. рублей и Республиканского склада № 16 – 933,3 тыс. рублей;

– реализацию мероприятий за счет средств финансовой помощи Российской Федераций в целях социально-экономического развития Республики Абхазия – в объеме 68 900,0 тыс. рублей, которые направляются на обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, и на приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов;

– реализацию мероприятий в сфере здравоохранения – в объеме 440 950,0 тыс. рублей, из них: защита населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 и мероприятия по борьбе с ней – 250 000,0 тыс. рублей; совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия – 7 000,0 тыс. рублей; медицинская реабилитация инвалидов ОВНА 1992-1993 гг. – 3 500,0 тыс. рублей; лечение граждан за пределами и на территории Республики Абхазия – 50 000,0 тыс. рублей; кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия – 10 000,0 тыс. рублей; медицинское обеспечение подготовки призывной молодежи к службе в Вооруженных силах Республики Абхазия – 450,0 тыс. рублей; централизованное приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для ЛПУ Республики Абхазия – 70 000,0 тыс. рублей; развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии для больных с терминальной почечной недостаточностью в Республике Абхазия – 50 000,0 тыс. рублей;

– культуру и искусство – в объеме 203 534,8 тыс. рублей, в том числе на функционирование подведомственных учреждений Министерства культуры Республики Абхазия – 193 034,8 тыс. рублей; на проведение мероприятий в области культуры – 10 500,0 тыс. рублей;

– телевидение и радиовещание – в объеме 49 442,5 тыс. рублей (функционирование Абхазской государственной телерадиокомпании);

– периодическую печать и издательство – в объеме 31 874,2 тыс. рублей, что на 1 980,5 тыс. рублей больше уровня 2021 года, из них: на содержание ГУ Республики Абхазия «Абхазское государственное издательство» – 4 371,8 тыс. рублей, на издание книг – 8 700,0 тыс. рублей; на издание газет и журналов – 18 802,4 тыс. рублей;

– другие вопросы в области культуры и искусства, средств массовой информации – в объеме 21 299,1 тыс. рублей, из них: на функционирование деятельности Министерства культуры Республики Абхазия – 10 575,1 тыс. рублей, Государственного информационного агентства «Апсныпресс» – 4 154,4 тыс. рублей, творческих союзов – 6 569,6 тыс. рублей.

– физическую культуру и спорт – в объеме 55 934,5 тыс. рублей, что на 12 582,0 тыс. рублей больше уровня 2021 года. К данным расходам относятся: функционирование подведомственных учреждений Государственного комитета Республики Абхазия по делам молодежи и спорта – 7 864,1 тыс. рублей; реализация программ и мероприятий в области спорта – 20 000,0 тыс. рублей; функционирование Республиканской детской юношеской средней школы игр – 10 811,6 тыс. рублей и функционирование детской юношеской средней школы бокса, борьбы и тяжелой атлетики – 17 258,8 тыс. рублей;

– молодежную политику – в объеме 6 000,0 тыс. рублей, что на 2 000,0 тыс. рублей больше уровня 2021 года. Данные ассигнования предусматриваются на проведение мероприятий по реализации молодежной политики в Республике Абхазия;

– другие расходы в области физической культуры, спорта и молодежной политики – в объеме 9 652,5 тыс. рублей, из них на функционирование Государственного комитета по делам молодежи и спорта – 7 652,5 тыс. рублей и функционирование ОО «Национальный Олимпийский комитет» – 2 000,0 тыс. рублей.

– социальную защиту – в объеме 238 725,2 тыс. рублей. К данным расходам относятся: функционирование Республиканской медико-социальной экспертной комиссии – 1 131,0 тыс. рублей; функционирование Дома-интерната для престарелых и инвалидов – 20 293,4 тыс. рублей, социальная помощь на дому пожилому населению – в объеме 6 865,8 тыс. рублей, выплаты социальных пособий отдельным категориям граждан Республики Абхазия – в объеме 210 435,0 тыс. рублей.

– другие вопросы в области социальной политики – в объеме 61 744,4 тыс. рублей, из них на функционирование деятельности Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия – 14 199,1 тыс. рублей, Государственного учреждения «Служба социальной поддержки детей и семей» – 7 545,3 тыс. рублей. В целях финансового обеспечения целевой программы «Жилище-2022» предусматриваются бюджетные ассигнования в объеме 40 000,0 тыс. рублей.

– дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, в части покрытия дефицитов – в объеме 236 757,9 тыс. рублей;

– субсидии местным бюджетам на заработную плату основных категорий работников в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан – в объеме 1 036 125,9 тыс. рублей;

– дотация бюджету Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. на лечение инвалидов I и II групп за пределами Абхазии – в объеме 8 000,0 тыс. рублей;

– дотация бюджету Пенсионного фонда Республики Абхазия – в объеме 140 000,0 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках Соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о порядке и условиях софинансирования повышения заработной платы основных категорий работников государственных учреждений Республики Абхазия в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и социального обслуживания граждан от 14 апреля 2015 года предусматривается повышение заработной платы вышеуказанных категории работников. Увеличение средней заработной платы этих категорий составит 22,6 %.

В 2022 году прогнозируется дефицит республиканского бюджета в объеме 539 675,2 тыс. рублей.

Источниками финансирования дефицита предполагаются: привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия в пределах 564 470,0 тыс. рублей; возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из республиканского бюджета, – в объеме 59 383,2 тыс. рублей; иные источники внутреннего финансирования дефицита в соответствии с бюджетным законодательством Республики Абхазия.

В 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 84 178,0 тыс. рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по государственному экспортному кредиту, предоставленному Российской Федерацией на восстановление железной дороги. По состоянию на 1 января 2023 года остаток ссудной задолженности по экспортному кредиту составит 1 191 943,1 тыс. рублей.

Утвержденный правительством бюджет поступит на рассмотрение в Парламент.